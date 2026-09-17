El deseo de Bochini a meses de las elecciones en Independiente: "Me gustaría estar en el club"
A pocos meses de los comicios en Independiente, Ricardo Bochini manifestó sus intenciones de tener participación en el futuro de la institución.
Independiente transita el último tramo de un muy complicado 2026 que culminará con elecciones en diciembre. No hay fecha confirmada aún ni se definieron los candidatos, aunque ya se sabe que se presentarán nombres como Luciano Nakis -con el apoyo del Kun Agüero- y Daniel Bertoni, y hay que ver qué pasa con Gastón Gaudio y con el oficialismo.
A pocos meses de que se lleven a cabo los comicios, que todo indica que darán como ganadora a una nueva dirección alejada de la actual, Ricardo Bochini se manifestó sobre el futuro del Rey de Copas y, sin pronunciarse por ningún lado, expresó sus deseos de tener una participación en la institución.
Bochini aseguró que le gustaría trabajar en el día a día de Independiente
"Nunca participé de la política. A mí me quiere toda la gente de Independiente y de todas las agrupaciones. Sí siempre dije que me hubiera gustado trabajar en el club, pero no se dio hasta ahora", contestó el máximo ídolo histórico del Rojo en diálogo con TNT Sports.
"Si en algún momento se puede dar, me gustaría estar en el club aportando lo que uno sabe de lo que hizo durante tantos años dentro de la cancha, hacerlo desde afuera del campo con lo que se pueda", remarcó el Bocha, dejando en claro sus intenciones.
Por último, dejó un mensaje de esperanza: "Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época. Ahora no es el mejor momento, pero esperemos que pase pronto. Son circunstancias que pasan y esperemos que pase pronto", sentenció Bochini.