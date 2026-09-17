El deseo de Bochini a meses de las elecciones en Independiente: "Me gustaría estar en el club"

A pocos meses de los comicios en Independiente, Ricardo Bochini manifestó sus intenciones de tener participación en el futuro de la institución.

A pocos meses de que se lleven a cabo los comicios, que todo indica que darán como ganadora a una nueva dirección alejada de la actual, Ricardo Bochini se manifestó sobre el futuro del Rey de Copas y, sin pronunciarse por ningún lado, expresó sus deseos de tener una participación en la institución.

Bochini aseguró que le gustaría trabajar en el día a día de Independiente TNT Sports "Nunca participé de la política. A mí me quiere toda la gente de Independiente y de todas las agrupaciones. Sí siempre dije que me hubiera gustado trabajar en el club, pero no se dio hasta ahora", contestó el máximo ídolo histórico del Rojo en diálogo con TNT Sports.

"Si en algún momento se puede dar, me gustaría estar en el club aportando lo que uno sabe de lo que hizo durante tantos años dentro de la cancha, hacerlo desde afuera del campo con lo que se pueda", remarcó el Bocha, dejando en claro sus intenciones.