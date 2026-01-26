A Ricardo Bochini le pidieron que elija entre Maradona y Messi y fue contundente

Ricardo Bochini, una voz más que autorizada para hablar del tema, dio su opinión respecto del eterno debate entre Maradona y Messi.

El histórico exenganche es palabra más que autorizada para opinar al respecto; no por nada era el ídolo futbolístico del Pelusa. Máximo ídolo de todos los tiempos de Independiente y campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986, le preguntaron este lunes en una entrevista con El Gráfico a quién prefería entre los dos más grandes futbolistas que dio el país.

Las comparaciones de Bochini entre Messi y Maradona La inteligencia artificial armó el mejor once de la historia y eligió a Lionel Messi y Diego Armando Maradona Foto: Foto: archivo Bochini comparó cómo se jugaba en la época de Maradona y la de Messi. Archivo "Al que más le pegaron fue a Maradona, que jugó en el peor momento de España. Te mataban los gallegos. Antes en Europa se pegaba como loco y ahora no. Si Diego jugara hoy en Europa, se haría un picnic", destacó en primer término. Y agregó en la misma sintonía: "A Messi no le pegan nada, está bien que es rápido y esquiva, eso es una ventaja. Pero no le tiran porque quizá les dan 30 partidos de suspensión. A Maradona se le tiraban con todo. Hoy no pasa nada".

De todos modos, el Bocha hizo una pertinente aclaración: "No elijo entre Maradona y Messi porque jugaron en distintas épocas, pero para mí es mucho más difícil la etapa en la que lo hizo Diego. Por todo: las canchas, pelota, los referís, los rivales, dirigentes en contra...".

Y para redondear su punto, sentenció: "Me parece que el Mundial que jugó Maradona en el '86, a nivel individual, no lo va a jugar nadie nunca más. Después, la carrera de Messi quizá fue con más títulos, con más continuidad en el tiempo. Tampoco tuvo las lesiones que tuvo Diego".