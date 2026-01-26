A Ricardo Bochini le pidieron que elija entre Maradona y Messi y fue contundente
Ricardo Bochini, una voz más que autorizada para hablar del tema, dio su opinión respecto del eterno debate entre Maradona y Messi.
¿Diego Armando Maradona o Lionel Messi? Desde que el astro rosarino apareció en escena y explotó hace más de 20 años, la pregunta sobre quién es mejor ha generado interminables debates con posturas de las más diversas y se han pronunciado todo tipo de personalidades, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Ahora le tocó el turno a Ricardo Bochini.
El histórico exenganche es palabra más que autorizada para opinar al respecto; no por nada era el ídolo futbolístico del Pelusa. Máximo ídolo de todos los tiempos de Independiente y campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986, le preguntaron este lunes en una entrevista con El Gráfico a quién prefería entre los dos más grandes futbolistas que dio el país.
Te Podría Interesar
Las comparaciones de Bochini entre Messi y Maradona
"Al que más le pegaron fue a Maradona, que jugó en el peor momento de España. Te mataban los gallegos. Antes en Europa se pegaba como loco y ahora no. Si Diego jugara hoy en Europa, se haría un picnic", destacó en primer término. Y agregó en la misma sintonía: "A Messi no le pegan nada, está bien que es rápido y esquiva, eso es una ventaja. Pero no le tiran porque quizá les dan 30 partidos de suspensión. A Maradona se le tiraban con todo. Hoy no pasa nada".
De todos modos, el Bocha hizo una pertinente aclaración: "No elijo entre Maradona y Messi porque jugaron en distintas épocas, pero para mí es mucho más difícil la etapa en la que lo hizo Diego. Por todo: las canchas, pelota, los referís, los rivales, dirigentes en contra...".
Y para redondear su punto, sentenció: "Me parece que el Mundial que jugó Maradona en el '86, a nivel individual, no lo va a jugar nadie nunca más. Después, la carrera de Messi quizá fue con más títulos, con más continuidad en el tiempo. Tampoco tuvo las lesiones que tuvo Diego".
Bochini destacó la figura de Pelé
Pero pese a su clara tendencia por Maradona, sorprendió al destacar el tercer nombre que siempre aparece en discución cuando se habla del mejor de todos los tiempos: "Para mí el más completo de todos fue Pelé. En su primer Mundial (Suecia 1958), con 17 años, metió 6 goles en 4 partidos. Saltaba hasta el techo y ganaba; cuando le pegaban, pegaba. Tenía fuerza, le pegaba de 30 metros con zurda o derecha y la metía en el ángulo, con esa pelota pesada. Si antes hizo mil goles, hoy haría lo mismo".
"A Pelé lo tenés que sacar de cualquier discusión, es de otra dimensión, no podés encontrar tantas cosas juntas en un solo jugador. Lo tenía todo: fuerza, rapidez, pegada, salto, habilidad", concluyó, dejando en claro su preferencia futbolística del brasileño por sobre Messi y el Diego.