Mastantuono íntimo: su presente en Real Madrid, el Mundial 2026, su salida de River y más

Franco Mastantuono habló largo y tendido sobre su actualidad en Real Madrid, lo que espera para esta temporada y sus objetivos a corto y largo plazo.

Franco Mastantuono es el futbolista argentino sub 20 más destacado de todos y con mayor proyección a nivel internacional. Ya habiendo brillado en River Plate, debutado en la Selección argentina y con un nada despreciable rodaje en el Real Madrid, su futuro inmediato es una auténtica incógnita en el mejor sentido de la palabra, dado el gran abanico de posibilidades.

Tras un irregular primer semestre en el Merengue, al que le costó adaptarse, en los últimos partidos parece haber comenzado a encontrar su lugar en el mejor equipo del mundo. Ya con algunas actuaciones destacadas y unos goles convertidos en su haber, los fanáticos y la prensa comienzan a verlo con otros ojos, lo que es una gran señal a menos de 5 meses del Mundial 2026.

Los objetivos de Franco Mastantuono en 2026 Los objetivos de Franco Mastantuono en 2026 "Puede ser que sea mi mejor momento desde que llegué", reconoció el joven crack de Azul este lunes en diálogo con DSports. "Es un buen momento para el equipo y para mí. Revertimos una situación que venía siendo complicada y estoy muy contento. Este año me he asentado mejor, me voy sintiendo cada vez mejor", apuntó respecto de su presente.

En ese sentido, no podía dejar de destacar el rol que tuvo su nuevo DT en la Casa Blanca para su "despertar" futbolístico: "Álvaro Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza. Eso es lo principal para un jugador. Estoy jugando un poco más suelto por eso y estoy totalmente agradecido, así como también a Xabi Alonso, que por él estoy hoy acá", sostuvo.

Pero no solo se dedicó a hablar de su actualidad, sino que también manifestó cuáles son sus objetivos para esta temporada: "Sería una temporada soñada ganar todo lo que queda con el Madrid", apuntó. Y se refirió a la cita más importante del 2026: "Después creo que lo más lindo del mundo debe ser jugar un Mundial con mi Selección. Obviamente, sueño con estar, poder defender ese título que mis compañeros ganaron con mucho orgullo y vestir esa camiseta, que es la más linda del mundo", aseguró Mastantuono.