Presenta:

Deportes

|

Ángel Di María

Ángel Di María confesó la ayuda clave que recibió de un psicólogo para mejorar en su carrera: "Me dio tips"

En una extensa charla, Di María habló de la presión, las críticas, su retiro de la Selección y el rol fundamental que tuvo el trabajo mental en su carrera.

Diego Bautista

Diego Bautista

La charla íntima de Ángel Di María con el Pelado López dejó frases inolvidables.

La charla íntima de Ángel Di María con el Pelado López dejó frases inolvidables.

@RosarioCentral

Ángel Di María es una figura enorme para entender no solo desde lo futbolístico. Campeón de América, de la Finalissima y del mundo con la Selección argentina, su recorrido está lleno de golpes, aprendizaje y superación. En una entrevista íntima, el delantero de Rosario Central se animó a contar situaciones personales que marcaron su carrera.

Uno de los pasajes más reveladores fue cuando habló del trabajo psicológico que realizó para convivir con la presión y las críticas. “Gracias al psicólogo, que me dio tips de que los de afuera son de palo. Hoy veo que me putean y hablan de más, me da igual, ya sé que es el show que tiene que vender”, contó. Y agregó: “Lo importante era lo que yo hacía, era cuestión de que me toque la buena”.

Te Podría Interesar

Di María reveló la ayuda clave que recibió de un psicólogo y cómo cambió su carrera

Ángel Di María confesó que recurrió a la ayuda terapéutica

Ángel Di María confesó que recurrió a la ayuda terapéutica.

En el plano familiar, dejó perlitas que lo muestran lejos del personaje público. “En casa jugamos a juegos de mesa y una de mis hijas termina llorando cuando pierde”, contó entre risas, mostrando su costado más cotidiano.

Di María también volvió a su infancia en Rosario. “Uno aprende a jugar en la calle, a la noche sin luz. Había arco con dos piedras, te quedaban los pies negros”, recordó. Y confesó que estuvo muy cerca de dejar el fútbol: si no lo subían a Primera, tenía que ponerse a trabajar. “Zafé de laburar. Si tenía que ser carbonero iba a ser feliz, pero con el fútbol pude ayudar a mi familia”.

Ese salto en Central marcó un antes y un después. “Pude hacer que mi viejo deje de laburar, que no se despierte a la mañana con tres grados de frío. Eso es hermoso”, valoró. Más tarde llegó Benfica, con una condición clara: viajar con toda su familia. “No sabía ni dónde quedaba Portugal. Hoy amo Lisboa”, recordó.

También habló de sus primeros contratos, de errores con representantes, de ganar muy poco dinero y de repartirlo con su papá. Incluso contó que de chico quería ser arquero y que todavía le gusta ponerse los guantes en los entrenamientos.

Ángel Di María descartó de plano regresar a la Selección para jugar el Mundial

Embed

También se refirió a su retiro de la Selección argentina y a la posibilidad de volver, con el Mundial 2026 en el horizonte. “A veces sí. Pero es un no 100%”, dijo. Después, se prendió en la broma del conductor: "¿Si te gano en el chino, lo bajamos a 90%, queda un 10%?, lo desafío el Pelado López, a lo que Di María respondió con una sonrisa cómplice: "Bueno, dale".

Uno de los momentos más emotivos llegó al recordar a Diego Armando Maradona. Citó una frase del Mundial 2010, cuando el Diez tranquilizó a sus padres en medio de las críticas: “Cuando más lo puteen, más va a jugar”. Y cerró con una confesión íntima sobre sus festejos: “Le pedí antes de salir a la final y sentí que me ayudó”.

Al final, mostró su celular: de fondo, Maradona; por dentro, una imagen de su esposa como Santa Jorgelina, símbolo de Rosario Central. Un cierre perfecto para una historia contada desde el corazón.

Archivado en

Notas Relacionadas