Ángel Di María confesó la ayuda clave que recibió de un psicólogo para mejorar en su carrera: "Me dio tips"

Ángel Di María es una figura enorme para entender no solo desde lo futbolístico. Campeón de América, de la Finalissima y del mundo con la Selección argentina , su recorrido está lleno de golpes, aprendizaje y superación. En una entrevista íntima, el delantero de Rosario Central se animó a contar situaciones personales que marcaron su carrera.

Uno de los pasajes más reveladores fue cuando habló del trabajo psicológico que realizó para convivir con la presión y las críticas. “Gracias al psicólogo, que me dio tips de que los de afuera son de palo. Hoy veo que me putean y hablan de más, me da igual, ya sé que es el show que tiene que vender”, contó. Y agregó: “Lo importante era lo que yo hacía, era cuestión de que me toque la buena”.

En el plano familiar, dejó perlitas que lo muestran lejos del personaje público. “En casa jugamos a juegos de mesa y una de mis hijas termina llorando cuando pierde”, contó entre risas, mostrando su costado más cotidiano.

Di María también volvió a su infancia en Rosario. “Uno aprende a jugar en la calle, a la noche sin luz. Había arco con dos piedras, te quedaban los pies negros”, recordó. Y confesó que estuvo muy cerca de dejar el fútbol: si no lo subían a Primera, tenía que ponerse a trabajar. “Zafé de laburar. Si tenía que ser carbonero iba a ser feliz, pero con el fútbol pude ayudar a mi familia”.

Ese salto en Central marcó un antes y un después. “Pude hacer que mi viejo deje de laburar, que no se despierte a la mañana con tres grados de frío. Eso es hermoso”, valoró. Más tarde llegó Benfica, con una condición clara: viajar con toda su familia. “No sabía ni dónde quedaba Portugal. Hoy amo Lisboa”, recordó.

También habló de sus primeros contratos, de errores con representantes, de ganar muy poco dinero y de repartirlo con su papá. Incluso contó que de chico quería ser arquero y que todavía le gusta ponerse los guantes en los entrenamientos.

Ángel Di María descartó de plano regresar a la Selección para jugar el Mundial

También se refirió a su retiro de la Selección argentina y a la posibilidad de volver, con el Mundial 2026 en el horizonte. “A veces sí. Pero es un no 100%”, dijo. Después, se prendió en la broma del conductor: "¿Si te gano en el chino, lo bajamos a 90%, queda un 10%?, lo desafío el Pelado López, a lo que Di María respondió con una sonrisa cómplice: "Bueno, dale".

Uno de los momentos más emotivos llegó al recordar a Diego Armando Maradona. Citó una frase del Mundial 2010, cuando el Diez tranquilizó a sus padres en medio de las críticas: “Cuando más lo puteen, más va a jugar”. Y cerró con una confesión íntima sobre sus festejos: “Le pedí antes de salir a la final y sentí que me ayudó”.

Al final, mostró su celular: de fondo, Maradona; por dentro, una imagen de su esposa como Santa Jorgelina, símbolo de Rosario Central. Un cierre perfecto para una historia contada desde el corazón.