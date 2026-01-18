El emocionante homenaje de Francisco Cerúndolo a Guillermo Salatino tras ganar en el Abierto de Australia

El recuerdo de Guillermo Salatino sigue muy presente en el mundo del tenis argentino. Esta vez, el homenaje llegó de la mano de Francisco Cerúndolo , quien tras ganar en la primera ronda del Abierto de Australia tuvo un gesto que conmovió a todos.

En lo estrictamente deportivo, Cerúndolo venció en tres sets al chino Zhang Zhizhen por 6-3, 7 (7)-6 (0) y 6-3, y avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, donde enfrentará al bosnio Damir Dzumhur.

Como ocurre habitualmente luego de cada partido, Fran Cerúndolo se acercó a firmar la cámara de televisión. Allí, eligió escribir un mensaje breve pero cargado de emoción: “Gracias, Salata”, en referencia al histórico periodista deportivo fallecido este sábado a los 80 años.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde colegas, jugadores y fanáticos destacaron el gesto del tenista argentino, que decidió rendir tributo a una de las voces más reconocidas del tenis durante décadas.

Salatino falleció a raíz de un paro cardíaco previo a una cirugía. Su última cobertura había sido en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna, y en los últimos días se encontraba de vacaciones junto a su familia.

Guillermo Salatino.jpg Guillermo Salatino fue tenista durante una década y luego dejó una huella imborrable en el periodismo deportivo. Analia Melnik/MDZ

Guillermo Salatino dejó una huella imborrable en el periodismo deportivo. Fue tenista durante 10 años y luego desarrolló una carrera impresionante como cronista especializado, con la cobertura de 145 torneos de Grand Slam, cifra que lo ubicó entre los periodistas con más presencias en la historia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, se multiplicaron los mensajes de despedida de jugadores, entrenadores, periodistas y entidades como la Asociación Argentina de Tenis, que destacaron su trayectoria, su pasión y su legado.