Abierto de Australia: se conocieron los rivales de los tenistas argentinos en la primera ronda

El Abierto de Australia ya puso primera. Este jueves se realizó el sorteo del cuadro principal en Melbourne Park y los tenistas argentinos conocieron a sus rivales de la primera ronda del primer Grand Slam del año, que comenzará el domingo en tierras australianas.

Francisco Cerúndolo , 18° preclasificado y principal carta albiceleste, debutará ante el chino Zhizhen Zhang. El asiático, especialista en dobles, apenas registra un triunfo en singles en sus tres participaciones previas en el torneo, por lo que el argentino parte como favorito.

Sebastián Báez , otro de los referentes de la legión, tendrá un estreno exigente. El bonaerense se medirá con el joven francés Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años, quien disputará por segunda vez el cuadro principal en Melbourne. Báez llega con buen ritmo tras un sólido inicio de temporada.

Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (Serbia)

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (Estados Unidos)

Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (Serbia)

Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (China)

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (Australia)

Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima (Japón)

Embed CUADRO DE AUSTRALIA CONFIRMADO F. Cerúndolo (20°) vs. Z. Zhang (362°)C. Ugo Carabelli (47°) vs. Fucsovics (55°)T. Etcheverry (61°) vs. M. Kecmanovic (59°)F. Comesaña (68°) vs. P. Kypson (116°)M. Navone (74°) vs. H. Medjedovic (96°) pic.twitter.com/2ZWVRWXuNW — Punto de Quiebre (@_Quiebre06) January 15, 2026

El camino de los grandes favoritos a ganar el primer Grand Slam de 2026

Jannik Sinner Carlos Alcaraz ATP Finals 2025 Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son los grandes favoritos a quedarse con el primer Grand Slam del año. EFE

El cuadro masculino también dejó definidas las rutas de los máximos candidatos. El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, debutará ante el local Adam Walton y quedó en la misma llave que Alexander Zverev, finalista de la edición 2025, con quien podría cruzarse en semifinales.

En la parte baja del cuadro aparece el campeón defensor, Jannik Sinner, que iniciará la defensa del título frente al francés Hugo Gaston. El italiano viene de una temporada soñada y buscará repetir en Melbourne para igualar una marca histórica de Novak Djokovic: ganar el torneo tres veces consecutivas.

Justamente Djokovic, máximo ganador del Abierto de Australia, debutará ante el español Pedro Martínez (71°). Si ambos avanzan, el serbio y Sinner podrían protagonizar un choque de alto voltaje en semifinales.

En el cuadro femenino, la defensora del título, Madison Keys (9°), arrancará ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova. La estadounidense viene de sorprender el año pasado a Aryna Sabalenka en la final y conquistar su primer Grand Slam. La única representante argentina será Solana Sierra, que enfrentará a la japonesa Moyuka Uchijima.