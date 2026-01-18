Gran arranque de los argentinos en el primer día del Australian Open: así les fue a los tenistas nacionales

Con las presentaciones de Francisco Cerúndolo, Etcheverry, Comesaña y Ugo Carabelli, Argentina tuvo un balance positivo en el debut del Australian Open.

Este domingo comenzó a disputarse el Australian Open, el primer Grand Slam del 2026, y el tenis argentino arrancó con el pie derecho, ya que 3 de los 4 representantes nacionales que jugaron el día de hoy lo hicieron con triunfo. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña avanzaron de ronda, mientras que Camilo Ugo Carabelli, lamentablemente, quedó eliminado.

La victoria más contundente fue la de Cerúndolo, que no tuvo muchos problemas para imponerse sobre el chino Zhinzhen Zhang, a quien superó en 2 horas y 7 minutos de juego por tres sets. Fue: 6-3, 7-6(0) y 6-3. En segunda ronda le tocará enfrentar al bosnio Damir Dzumhur (N° 66 del Ranking ATP).

Francisco Cerúndolo venció a Zhang en tres sets El punto del triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Zhang Algo más le costó quedarse con el partido a Tomás Etcheverry, quien debió batallar durante casi 4 horas con el serbio Miomir Kecmanovic. En un encuentro cambiante, terminó avanzando con un trabajado 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En la próxima instancia se verá las caras con el británico Arthur Fery (186°).

Etcheverry superó al serbio Keckmanovic Winning a 5-setter at the #AusOpen for the first time, Etcheverry, soak it in



3 hours and 54 minutes later, the Argentine takes the match 6-2 3-6 4-6 6-3 6-4 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/l9ZfuM5Dgz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026 Comesaña, en tanto, tuvo grandes motivos para festejar, ya que obtuvo el primer triunfo de su carrera en el Australian Open. Fue en 4 sets (6-2, 6-3, 3-6 y 6-3) ante el estadounidense Patrick Kypson en 2 horas y 46 minutos de juego. Su próximo encuentro será frente al también estadounidense Francis Tiafoe (31°).