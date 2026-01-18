Escándalo en la final de la Copa África: Senegal se fue de la cancha ante Marruecos, pero volvió y fue campeón

Marruecos, el local, falló un polémico penal en el descuento y Senegal, que quiso dejar la cancha, lo ganó en el alargue con un golazo.

Los jugadores de Senegal se retiraron del campo de juego a pedido de su entrenador, pero luego Sadio Mané hizo que regresaran.

La final de la Copa África, disputada este domingo, terminó envuelta en un escándalo arbitral que opacó la definición entre Senegal y Marruecos. Todo transcurría con normalidad hasta los minutos finales, cuando dos decisiones consecutivas del juez desataron el enojo del seleccionado senegalés.

A los 98 minutos, tras una larga revisión en la cabina del VAR, el árbitro sancionó penal para Marruecos por un leve forcejeo dentro del área luego de un tiro de esquina. Pese a que el contacto fue mínimo, el juez no dudó y cobró la pena máxima para el conjunto anfitrión.

El polémico penal sancionado para Marruecos Embed POLÉMICA TOTAL EN LA FINAL



Tras la jugada decisiva, el entrenador de Senegal pidió a sus jugadores que abandonaran el campo, en medio de la molestia y la tensión por lo ocurrido en la final pic.twitter.com/nI7hUo4q6Z — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026 Esa decisión fue la gota que rebalsó el vaso. En señal de protesta, todos los jugadores de Senegal abandonaron el campo de juego y se dirigieron a los vestuarios, convencidos de haber sido perjudicados. La única excepción fue Sadio Mané, que permaneció en el césped como capitán e intentó mediar con las autoridades y los rivales.

Polémica, VAR y enojo: Senegal abandonó el campo ante Marruecos Escándalo en la final de la Copa África Escándalo en la final de la Copa África Claro Sports La bronca senegalesa tenía un antecedente inmediato. Apenas cinco minutos antes, también tras un tiro de esquina pero a su favor, Senegal había convertido un gol que fue anulado. El árbitro sancionó una supuesta infracción previa sobre Achraf Hakimi antes del primer cabezazo que dio en el palo y derivó en la definición.

El polémico gol anulado a Senegal cuando estaban 0-0 Embed GOL QUE NO CONTÓ PARA SENEGAL Senegal había mandado el balón al fondo de la red en los minutos finales, pero el árbitro anuló la anotación pic.twitter.com/ysvCxdjx2j — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026 Tras varios minutos de confusión y con Marruecos solo en el campo, Mané logró convencer a sus compañeros para que regresaran y se reanudara la final. Una vez retomado el juego, Edouard Mendy le atajó el penal a Brahim Díaz, quien la picó al medio del arco, y el partido se estiró al alargue.