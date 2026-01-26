¿Mundial de Clubes 2029 en Sudamérica? El país que le pidió a la FIFA ser sede

Tras el éxito del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, Marruecos es el favorito a albergar la próxima edición, aunque tendrá competencia sudamericana.

La FIFA, en su afán de crear nuevos campeonatos, modificar otros históricos y seguir saturando cada vez más y más el calendario internacional, supo tener un gran éxito con una de sus más recientes invenciones: el Mundial de Clubes, con su formato renovado, 32 equipos, sede única y cada 4 años, que tuvo su primera edición en Estados Unidos 2025.

El certamen, que trajo muchas controversias en la previa, fue muy bien acogido por el público y se disputará por segunda vez en 2029. Todo indicaba que la sede, al igual que en su estreno, sería nuevamente una de las que albergaría la Copa del Mundo de selecciones al año siguiente. En este caso, Marruecos es el principal candidato, aunque ahora apareció en disputa un país sudamericano.

Brasil quiere ser sede el Mundial de Clubes 2029 Carlo Ancelotti, Lula da Silva y Gianni Infantino Lula da Silva se reunió este lunes con Gianni Infantino. @LulaOficial Se trata de Brasil, que en 2027 hospedará el Mundial Femenino y por el cual este lunes hubo una reunión en el Palacio de Planalto de Brasilia en el que participaron Gianni Infantino, Lula Da Silva, Carlo Ancelotti y Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El cónclave tuvo como objetivo ultimar los detalles del mencionado campeonato de mujeres, pero dio lugar también para discutir otro temas.

Entre ellos, se supo que el presidente brasileño realizó un primer pedido informal para que la gigante nación sudamericana se haga cargo de la organización del próximo Mundial de Clubes. De todos modos, ni el mandatario ni el mandamás de la FIFA se expresaron públicamente al respecto luego de la reunión.