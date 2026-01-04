Revelan el país en el que se jugaría el Mundial de Clubes 2029 y no es Estados Unidos: "99% de posibilidades"

La FIFA evalúa una sede alternativa para el Mundial de Clubes 2029 y un país africano corre con amplia ventaja sobre potencias tradicionales.

La FIFA proyecta el Mundial de Clubes 2029 como un ensayo clave rumbo a la Copa del Mundo de selecciones.

Marruecos continúa consolidando su crecimiento en el escenario futbolístico internacional. El impacto logrado por su selección en los últimos años, sumado a una política sostenida de inversión deportiva, lo posicionó como un actor cada vez más influyente dentro del mapa global del fútbol.

Ese proceso tuvo uno de sus puntos más altos en el Mundial de Qatar 2022, donde el combinado africano alcanzó las semifinales y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. Desde entonces, su protagonismo no se detuvo y el país quedó bajo la lupa de los principales organismos del deporte.

En ese contexto, Marruecos aparece ahora como el máximo aspirante a organizar el Mundial de Clubes 2029, un evento que la FIFA considera estratégico de cara a la Copa del Mundo de selecciones de 2030, que tendrá al propio país africano como uno de los anfitriones junto a España y Portugal, además de sedes sudamericanas para los partidos inaugurales.

Marruecos, el favorito para 2029 Según informó la agencia de noticias Hespress, Marruecos cuenta con un “99%” de posibilidades de quedarse con la organización del Mundial de Clubes 2029, pese al interés manifestado por otros países como Estados Unidos, Brasil y Qatar. La publicación sostiene que la decisión ya estaría prácticamente definida en los despachos de la FIFA.

Marruecos - Portugal Marruecos le ganó a Portugal y pasó a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE Marruecos viene consolidando su proyecto deportivo y pica en punta para ser sede del próximo Mundial de Clubes. EFE La misma fuente indicó que el objetivo del ente rector es utilizar el torneo como una “fase de prueba avanzada de las infraestructuras y capacidad organizativas” del país africano, teniendo en cuenta que un año después será parte central del Mundial 2030. La estrategia replica el modelo aplicado previamente con Estados Unidos, sede del primer Mundial de Clubes bajo el nuevo formato.