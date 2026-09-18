La tajante explicación del DT del Aston Villa sobre por qué no le da minutos a Alejandro Garnacho

El DT del Aston Villa fue contundente al ser consultado por la poca participación del argentino y explicó qué debe hacer para ganarse un lugar en el equipo.

El DT del Aston Villa explicó el motivo por el cual Garnacho no suma minutos.

Alejandro Garnacho atraviesa un comienzo complicado en Aston Villa y Unai Emery fue tajante al explicar por qué el argentino todavía no consigue sumar minutos. El entrenador español dejó en claro que el atacante debe seguir trabajando para ganarse una oportunidad, aunque también remarcó que actualmente hay otros futbolistas por delante suyo en la consideración.

La tajante explicación de Unai Emery sobre por qué no le da minutos a Garnacho en el Aston Villa “Tiene que seguir trabajando”, respondió Emery cuando fue consultado por la situación del extremo. Y profundizó: “Trabajo, trabajo, entrenamiento y más trabajo. Cuando lo haga, tendrá minutos para jugar y para jugar bien. Está progresando, pero hay futbolistas delante suyo ahora mismo”. Una respuesta contundente que refleja el escenario que atraviesa el argentino desde su llegada.

Unai Emery explicó de manera tajante el motivo por el cual Garnacho no suma minutos en Aston Villa. EFE Garnacho arribó a Aston Villa a préstamo desde Chelsea durante el último mercado, pero hasta el momento solamente disputó 31 minutos. Tuvo cuatro minutos ante Brighton, 12 frente a Arsenal y otros 15 contra Hull City. Después, permaneció en el banco sin ingresar ante Brujas, Nottingham Forest y Coventry City, por lo que todavía no logró tener continuidad.

Emery también explicó que la competencia interna juega un papel importante en la situación del argentino: “Mbaye también lo ha hecho bien. Queremos un equipo competitivo y jugadores que puedan competir en el estilo que tenemos”, señaló el DT. Además, recordó que Garnacho quedó “un poco por detrás” debido a algunas circunstancias de la pretemporada, en referencia a la lesión que sufrió.