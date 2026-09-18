Di Carlo disparó durísimo contra Chiqui Tapia: "Tiene animosidad y no quiere a River"

La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar en el centro de la escena. Durante la reunión de Comisión Directiva que se llevó a cabo en el Monumental, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, habló sobre el vínculo institucional con la casa madre del fútbol argentino y dejó una serie de frases contundentes contra Claudio "Chiqui" Tapia.

Según reveló el periodista partidario de River Leandro Vaquila, Di Carlo reconoció que existe un contacto permanente entre ambas instituciones, aunque marcó fuertes diferencias respecto de la manera en la que debe construirse esa relación: "Relación institucional hay y nunca dejó de haber. Siempre hay un vínculo cordial", explicó el máximo dirigente riverplatense, antes de poner el foco en las diferencias de fondo.

Di Carlo disparó durísimo contra Chiqui Tapia En ese sentido, Di Carlo cuestionó la idea de que para mantener un buen vínculo institucional haya que ceder en determinadas cuestiones: "Hay una cuestión que hay que evangelizar: esto de 'tenés que estar adentro y arreglar', sobre todo cuando hay cuestiones de valores y transparencia que nos separan", sostuvo el presidente de River durante el encuentro de la Comisión Directiva.

Stefano Di Carlo disparó con munición pesada contra Chiqui Tapia. Archivo Pero la declaración más fuerte llegó cuando se refirió directamente a Tapia y a la relación que mantiene con la institución de Núñez: "El presidente de AFA tiene una animosidad y no quiere a River. No podés pretender querer al que no te quiere", afirmó Di Carlo, en una definición que expuso públicamente las diferencias existentes entre el club y el titular de la AFA. La postura del dirigente se enmarca en una relación que desde River viene siendo cuestionada en distintos aspectos, entre ellos cuestiones vinculadas al arbitraje y al funcionamiento del fútbol argentino.