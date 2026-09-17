Pese a tratarse de un "interinato", River le hizo contrato por un año a Leonardo Ponzio: el motivo

El interinato de Leonardo Ponzio en River Plate comenzó de la mejor manera posible, con tres victorias en los tres partidos que dirigió hasta el momento, que le permitieron al equipo meterse en puestos de playoffs del Torneo Clausura y nuevamente en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores en la Tabla Anual.

En Núñez decidieron que continúe hasta diciembre y, cuando termine la temporada, evaluar quién será el DT definitivo para el 2027. Sin embargo, pese a ser algo de momento provisorio, el club debió hacerle contrato por un año, hasta el próximo 31 de agosto.

Leonardo Ponzio firmó contrato hasta el 31 de agosto de 2027 Ponzio ganó los tres partidos que dirigió hasta el momento. @RiverPlate "Por reglamento de la AFA, un interino no puede dirigir más de dos partidos y ningún entrenador puede tener contrato por menos de un año", explicó Stéfano Di Carlo este jueves por la tarde durante la reunión de la Comisión Directiva.

De este modo, Ponzio ya no es más "interino" en los papeles y pasa a ser oficialmente el entrenador del Millonario, más allá de que continúe o no después de diciembre. Los buenos resultados obtenidos hasta ahora dieron lugar a que el pueblo riverplatense se ilusione, aunque él se haya encargado de tratar de bajar la euforia.