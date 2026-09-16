Insólito: Colidio no podrá jugar para Vasco ante Boca por una "avivada" de River que le terminó saliendo "mal"

Colidio fue transferido al Vasco da Gama, pero no podrá disputar la semifinal de la Sudamericana frente al Xeneize por una particular situación administrativa.

Facundo Colidio cambió de aire después de tres temporadas en River, donde consiguió conquistar dos títulos, y continuó su carrera en el fútbol brasileño. El delantero surgido en Boca se convirtió en refuerzo del Vasco da Gama, que desembolsó cinco millones de dólares por el 50% de su ficha y se quedó con la posibilidad de adquirir la otra mitad en el futuro.

Sin embargo, el atacante con pasado en Tigre tendrá que mirar desde afuera una de las series más importantes que disputará su nuevo equipo. Colidio no podrá jugar las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca, que viene de eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí y ahora se prepara para enfrentar al conjunto brasileño por un lugar en la gran final.

Colidio no podrá jugar contra Boca por la "avivada" de River que le terminó saliendo "mal" La razón tiene que ver con una particular decisión tomada por River antes de concretarse su salida. Colidio continúa inscripto en la lista de buena fe del Millonario para la competencia continental, por lo que, al haber llegado el torneo a la instancia de octavos de final, ya no puede ser anotado por otra institución para disputar las fases siguientes. De esta manera, el delantero quedó automáticamente impedido de participar en la serie ante el Xeneize.

Por una avivada de River, que no le terminó saliendo bien, Colidio no podrá jugar contra Boca. Fotobaires Lo llamativo es que River tenía la posibilidad de modificar esa situación antes del comienzo de los octavos de final, una vez que ya estaba encaminada su transferencia al Vasco. Si el club de Núñez lo hubiera dado de baja en ese momento, el delantero habría quedado habilitado para ser incluido por el conjunto brasileño a partir de los cuartos de final. Pero hubo un detalle que pudo haber influido: el equipo brasileño podía haberse cruzado con el Millonario en esa instancia de la Sudamericana.