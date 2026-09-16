La chicana de un club del fútbol mendocino a otro por un video que se hizo viral

Una institución del fútbol mendocino compartió en sus redes una publicación de un streaming que se popularizó. Después la borraron.

Por una sección del programa CEF se generó el ida y vuelta en el fútbol mendocino.

Un pequeño segmento de un programa de streaming de Buenos Aires que se hizo viral, fue compartido en la cuenta de un club del fútbol mendocino por tratarse de una gastada a otra institución de la provincia. La publicación estuvo unas horas en las redes sociales oficiales y luego fue eliminada.

Este martes, en el programa Cuidemos El Fútbol, más conocido como CEF, que se emite por el canal de streaming AZZ, se mofaron de la convocatoria de Independiente Rivadavia en el partido ante Aldosivi de Mar del Plata, que se jugó el sábado pasado en el Bautista Gargantini.

El extracto del video se viralizó rápidamente, lo que generó un sinfín de reacciones entre los usuarios de X del fútbol mendocino. Pero un club fue más allá y decidió compartirlo en sus redes sociales oficiales.

La chicana de un club del fútbol mendocino a otro En la tarde noche de este martes, la cuenta oficial del Atlético Club San Martín en la red social X (@acsmmza), reposteó el video viral en donde los integrantes del programa analizaron la situación que se dio en Mendoza.

La publicación de San Martín que luego de unas horas fue eliminada. @acsmmza Con la leyenda “clarito el resultado de Independiente Rivadavia en la inspección de convocatorias…”, el video de corta duración se popularizó hasta alcanzar las 75.000 visualizaciones durante este miércoles.