Además de Messi, otros dos jugadores de Argentina estarán solo ante Benín: ¿también se retiran de la Selección?

La AFA confirmó que dos jugadores solamente estarán en el amistoso del 6 de octubre, el mismo que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

La confirmación de los próximos amistosos de la Selección argentina trajo una noticia que pasó rápidamente a ocupar el centro de la escena. Más allá de que Lionel Messi solamente fue convocado para el encuentro del 6 de octubre ante Benín, AFA confirmó que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también formarán parte únicamente de ese partido, una decisión que abrió interrogantes sobre el futuro de ambos en el seleccionado.

De Paul y Lo Celso, los dos futbolistas que junto a Messi estará únicamente ante Benín Desde la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino informaron que De Paul y Lo Celso “acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. De esta manera, ninguno de los dos estaría presente en los compromisos anteriores ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

De Paul, el fiel amigo de Messi en la Selección argentina e Inter Miami, estará únicamente ante Benín. EFE La particularidad no pasó inadvertida porque el único partido que disputarán será justamente el que tendrá como protagonista a Messi en su despedida de la Selección argentina. Por ahora, AFA no vinculó oficialmente esta decisión con una posible salida de De Paul o Lo Celso, por lo que cualquier interpretación en ese sentido debe tomarse como una posibilidad y no como una confirmación.

Además, todavía resta conocer la lista de futbolistas del medio local, que será anunciada por AFA el próximo viernes. Allí podrían aparecer nombres como Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, aunque habrá que esperar para saber si todos estarán disponibles para los tres encuentros o si algunos también serán reservados especialmente para la jornada del 6 de octubre.