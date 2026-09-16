La despedida de Messi, con todos los campeones del mundo de Qatar: ¿irá Papu Gómez a la fiesta en River?

El próximo 6 de octubre, el Monumental será escenario de una noche que quedará marcada en la historia de la Selección argentina . El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Benín en un amistoso que tendrá como atractivo excluyente la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional. Será una jornada cargada de emociones, a la que fueron invitados (con sus respectivas familias) los otros 25 campeones del mundo de Qatar 2022, como remarcó Chiqui Tapia en su anuncio en redes.

Entre los integrantes de aquel plantel aparece un nombre que genera una particular incógnita. Se trata de Alejandro "Papu" Gómez , quien fue parte de la conquista en Qatar y recibió la invitación para formar parte de este homenaje. Su eventual presencia en el Monumental podría generar un reencuentro con varios futbolistas con los que compartió uno de los momentos más importantes de su carrera.

La pregunta adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta lo ocurrido apenas unos meses después de la consagración. En marzo de 2023, el Papu fue convocado por Scaloni para los amistosos ante Panamá y Curazao, pero finalmente no pudo viajar a la Argentina . El Sevilla no lo autorizó debido a que se encontraba recuperándose de una lesión en el tobillo, por lo que terminó siendo el único campeón del mundo que no participó de aquella celebración frente a los hinchas argentinos en el Monumental.

Con el paso del tiempo, aquella ausencia quedó acompañada por distintas versiones que hablaban de un distanciamiento del Papu con algunos referentes de la Selección argentina . Durante Qatar, el mediocampista había sido uno de los futbolistas más cercanos al núcleo del plantel y se mostraba habitualmente junto a figuras como Messi , Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Su personalidad también lo había convertido en uno de los protagonistas de los momentos más descontracturados del grupo.

Una de las imágenes que mejor reflejó esa relación se produjo durante el Mundial, cuando Sergio "Kun" Agüero realizó uno de sus recordados streams y tuvo la participación de varios integrantes del plantel argentino. Messi , De Paul, Paredes y el propio Papu Gómez compartieron aquel momento entre bromas y risas, una postal que mostraba la cercanía que existía entre ellos en plena competencia.

De Paul, Messi y Papu Gómez en un entrenamiento en el Mundial de Qatar 2022. EFE

Papu Gómez y su alejamiento con los referentes de la Selección post Qatar 2022

Sin embargo, después de la obtención de la Copa del Mundo comenzaron a aparecer señales que alimentaron las versiones sobre un cambio en esos vínculos. Nunca hubo una explicación oficial que permitiera determinar qué había ocurrido ni tampoco se confirmó públicamente la existencia de una pelea concreta. El distanciamiento quedó instalado a partir de diferentes situaciones y comentarios que circularon en aquel momento, pero el motivo nunca fue aclarado por los protagonistas.

Otro episodio que llamó la atención ocurrió exactamente un año después de la consagración. El 18 de diciembre de 2023, Gómez publicó en sus redes sociales un mensaje para recordar el título conseguido en Qatar, acompañado por imágenes y videos relacionados con aquella campaña. El detalle que generó repercusión fue que había limitado los comentarios de la publicación y que, entre los futbolistas que habían compartido aquel Mundial con él, solamente Emiliano "Dibu" Martínez le había dado "me gusta".

El doping positivo y su alejamiento de las canchas por 2 años

A todo esto se sumó, meses más tarde, el doping que derivó en una suspensión de dos años para el futbolista. El caso terminó alejándolo todavía más de la actividad y de la posibilidad de volver a ser convocado por la Selección argentina. Gómez había disputado su último partido con la Albiceleste justamente en Qatar, en los octavos de final frente a Australia, y desde entonces su historia con el equipo nacional tomó un rumbo completamente diferente al que podía imaginarse inmediatamente después de levantar la Copa.

Además, mientras cumplía su sanción por doping, Leandro Paredes, uno de los referentes de la Albiceleste, habló sobre el rumor de una pelea con el ex Atalanta y Monza por un supuesto episodio de magia negra: "Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en Internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa", aseguró en diálogo con el youtube Ezzequiel, cuidando las palabras y visiblemente incómodo de tener que responder al respecto.

El Papu Gómez en el Mundial de Qatar 2022. EFE

Ahora, con Messi preparando su despedida y con los campeones de Qatar nuevamente invitados a reunirse, el nombre del Papu vuelve a quedar en el centro de la escena. El 6 de octubre podría ser una oportunidad para volver a encontrarse con aquellos compañeros con los que compartió la conquista más importante de la historia de la Selección. La incógnita, entonces, queda abierta: ¿estará el Papu Gómez en el Monumental para despedir al astro rosarino y reencontrarse con los campeones del mundo?