River sacó pecho por la despedida de Messi en el Monumental y lanzó una frase contundente

River celebró que Messi tendrá su despedida de la Selección en el Monumental, donde el capitán está invicto: acumula 22 triunfos y seis empates en 28 partidos.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección en el Monumental y River no dejó pasar la oportunidad para sacar pecho.

River celebró que Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina en el Monumental. El capitán jugará el 6 de octubre ante Benín su último partido con la camiseta nacional en el país y desde Núñez no dejaron pasar la oportunidad de destacar que el escenario elegido será su casa.

El Millonario reaccionó en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente captó la atención de los hinchas. "El 6 de octubre, Messi en casa: el último capítulo de una historia eterna y Monumental", publicó la institución de Núñez, acompañado por las banderas de Argentina y un emoji de cabra, en referencia al concepto de GOAT.

El posteo de River tras la confirmación de la despedida a Messi en el Monumental El 6 de octubre, : el último capítulo de una historia eterna y Monumental pic.twitter.com/hrkmTdxFD0 — River Plate (@RiverPlate) September 15, 2026 Claudio Tapia, presidente de la AFA, había confirmado que la intención es que Messi tenga una despedida especial junto a los integrantes de la Selección que conquistaron el Mundial de Qatar 2022. El dirigente explicó que la invitación fue acordada con Lionel Scaloni y que el objetivo es que los campeones del mundo acompañen al capitán en su último partido en territorio argentino.

"Queremos invitar a todos los campeones del mundo, que participaron del Mundial de Qatar, para que con sus familias lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo", había expresado Tapia al anunciar la iniciativa.

Los números de Messi en el Monumental El escenario elegido también tiene un significado estadístico para Messi. Desde su debut en el estadio de River, en octubre de 2005 ante Perú por las Eliminatorias, hasta su última presentación allí, en septiembre de 2025, el rosarino disputó 28 partidos sin conocer la derrota.