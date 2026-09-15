Los desopilantes memes tras confirmarse que Messi tendrá su despedida de la Selección en Argentina

La confirmación de que Lionel Messi jugará el 6 de octubre ante Benín en el Monumental su último partido con la Selección argentina en el país generó una catarata de memes en las redes sociales. La noticia, oficializada por la AFA, combinó la emoción por la despedida del capitán con el humor de los usuarios de X.

Uno de los principales focos de las publicaciones estuvo puesto en el costo que implicará estar presente en el Monumental. Desde supuestas conversaciones de WhatsApp hasta imágenes de hinchas llorando, los memes reflejaron la desesperación por conseguir una entrada y, sobre todo, por encontrar la manera de afrontar el gasto para despedir al capitán en vivo. También hubo lugar para las bromas por la convocatoria de los campeones del mundo de Qatar 2022 y el recuerdo del retiro de Messi de la Selección.