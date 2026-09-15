El Cholo Simeone dio a su candidato para el Balón de Oro 2026: "Después del Mundial que hizo, no hay duda"

A Diego Simeone le hicieron una pregunta vinculada a las declaraciones de Lamine Yamal, quien se candidateó para el premio, y enseguida cantó su voto.

En España, el debate por el próximo Balón de Oro tiene dos nombres que aparecen una y otra vez: Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Pero poco le importó eso a Diego Simeone, que, cuando se lo preguntaron, enseguida dio a su candidato con nombre y apellido.

La consulta llegó durante la conferencia de prensa previa al choque entre el Atlético de Madrid y el Osasuna, por la sexta fecha de La Liga. Uno de los periodistas del Metropolitano le planteó al Cholo una extensa pregunta sobre las declaraciones de Yamal y quién era su candidato para quedarse con el premio.

El candidato del Cholo Simeone para el Balón de Oro Lejos de esquivar el tema, el entrenador argentino no necesitó pensarlo mucho. "Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo y con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", sentenció. Allí se terminó la discusión para Simeone, con una frase breve pero contundente.

Diego Simeone pidió que el Balón de Oro sea para Messi. Video: El Partidazo de COPE El prestigioso galardón se entregará el lunes 26 de octubre en el Palladium, un reconocido teatro de Londres. La Pulga figura entre los principales candidatos y, si bien parece tarea difícil, cuenta con chances de conquistar su noveno Balón de Oro.