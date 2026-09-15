¿Messi puede ganar el Balón de Oro? El guiño en Francia y quién es el gran candidato para las casas de apuestas
Messi está ante la posibilidad de conquistar su noveno Balón de Oro y desde Francia lanzaron un fuerte guiño. Pero las casas de apuestas tienen a su favorito.
Faltan pocas semanas para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro y el misterio parece estar cada vez más cerca de resolverse. El próximo 26 de octubre, durante una gala que se realizará en Londres, se conocerá quién será elegido como el mejor futbolista del mundo, aunque la portada de este martes de L'Équipe encendió las especulaciones.
El prestigioso diario deportivo francés colocó en su portada a cinco de los nombres que aparecen entre los candidatos: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Lamine Yamal. La elección no pasó inadvertida, especialmente por el estrecho vínculo que mantiene el medio con France Football, históricamente encargada de entregar el prestigioso galardón.
La tapa de L'Équipe sobre el Balón de Oro, ¿con guiño a Messi?
La gran pregunta es inevitable: ¿fue simplemente una elección editorial o hay algo más detrás de esa imagen? La presencia de Messi, Mbappé, Dembélé, Kane y Yamal llevó a muchos a preguntarse si los cinco futbolistas podrían ser justamente quienes terminaron más arriba en la votación. Por ahora, no existe confirmación, pero la portada alimentó todavía más un debate que ya estaba instalado.
Cada uno cuenta con argumentos para soñar con el premio. Messi fue una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial y, pese a sus 39 años, lideró al seleccionado hasta el subcampeonato. Mbappé, en tanto, tuvo una temporada extraordinaria desde lo goleador: terminó como máximo artillero de La Liga, la Champions y el Mundial, además de superar el récord histórico de Miroslav Klose, aunque no consiguió títulos.
Yamal aparece como otro de los grandes candidatos después de conquistar títulos con Barcelona y España, mientras que Kane terminó como máximo goleador de la Bundesliga y segundo artillero de la Champions, además de destacarse con Inglaterra. Dembélé, último ganador del Balón de Oro, completa la particular portada, aunque aparece con menos posibilidades pese a su protagonismo en el título del PSG en la Ligue 1 y la Champions.
Las casas de apuestas tienen a su favorito a quedarse con el Balón de Oro
El Balón de Oro vuelve a estar en el centro de la escena y las apuestas ya comienzan a marcar quiénes son los principales candidatos a quedarse con el prestigioso premio. La consagración de España en el Mundial 2026 modificó considerablemente el panorama y varios integrantes de La Roja aparecen ahora entre los grandes favoritos. Lamine Yamal, Rodri Hernández y Fabián Ruiz son algunos de los nombres que ganaron terreno, con este último sumando además el título de la Champions League conquistado con el PSG.
La definición del Mundial generó un fuerte movimiento en las cuotas de las casas de apuestas, que actualizaron sus pronósticos de cara a la elección del mejor futbolista del mundo. Sin embargo, Harry Kane continúa encabezando el listado con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Lionel Messi, por su parte, también aparece en la pelea: actualmente figura en el quinto puesto, aunque en alguna de las plataformas consultadas cae hasta la sexta ubicación.