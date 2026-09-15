¿Messi puede ganar el Balón de Oro? El guiño en Francia y quién es el gran candidato para las casas de apuestas

Messi está ante la posibilidad de conquistar su noveno Balón de Oro y desde Francia lanzaron un fuerte guiño. Pero las casas de apuestas tienen a su favorito.

Faltan pocas semanas para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro y el misterio parece estar cada vez más cerca de resolverse. El próximo 26 de octubre, durante una gala que se realizará en Londres, se conocerá quién será elegido como el mejor futbolista del mundo, aunque la portada de este martes de L'Équipe encendió las especulaciones.

El prestigioso diario deportivo francés colocó en su portada a cinco de los nombres que aparecen entre los candidatos: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Lamine Yamal. La elección no pasó inadvertida, especialmente por el estrecho vínculo que mantiene el medio con France Football, históricamente encargada de entregar el prestigioso galardón.

La tapa de L'Équipe sobre el Balón de Oro, ¿con guiño a Messi? La gran pregunta es inevitable: ¿fue simplemente una elección editorial o hay algo más detrás de esa imagen? La presencia de Messi, Mbappé, Dembélé, Kane y Yamal llevó a muchos a preguntarse si los cinco futbolistas podrían ser justamente quienes terminaron más arriba en la votación. Por ahora, no existe confirmación, pero la portada alimentó todavía más un debate que ya estaba instalado.

La portada de L'Equipe sobre el Balón de Oro con un fuerte guiño a Lionel Messi. L'Equipe Cada uno cuenta con argumentos para soñar con el premio. Messi fue una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial y, pese a sus 39 años, lideró al seleccionado hasta el subcampeonato. Mbappé, en tanto, tuvo una temporada extraordinaria desde lo goleador: terminó como máximo artillero de La Liga, la Champions y el Mundial, además de superar el récord histórico de Miroslav Klose, aunque no consiguió títulos.

Yamal aparece como otro de los grandes candidatos después de conquistar títulos con Barcelona y España, mientras que Kane terminó como máximo goleador de la Bundesliga y segundo artillero de la Champions, además de destacarse con Inglaterra. Dembélé, último ganador del Balón de Oro, completa la particular portada, aunque aparece con menos posibilidades pese a su protagonismo en el título del PSG en la Ligue 1 y la Champions.