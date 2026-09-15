El Pocho Lavezzi reveló qué le dio fuerzas para superar la depresión que lo llevó a estar internado

El Pocho Lavezzi contó el difícil momento que atravesó después de retirarse y reveló qué fue lo que lo ayudó a recuperar las fuerzas.

Ezequiel “Pocho” Lavezzi atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida después de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. Alejado de las canchas desde 2019, el exdelantero reveló que sufrió depresión, debió ser internado y encontró en un acontecimiento familiar un motivo fundamental para volver a salir adelante.

“Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me voy recuperando”, contó Lavezzi en diálogo con el programa Fenomeni. El Pocho explicó además el vacío que sintió después de abandonar el fútbol: “Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo”.

En medio de ese difícil proceso apareció una situación que, según sus propias palabras, terminó siendo determinante para recuperar la alegría. El nacimiento de su segundo hijo, Vittorio, en 2024, se convirtió en una de sus principales fuentes de fuerza: “La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante”, confesó.

Lavezzi reveló que la llegada de su hijo le dio fuerzas para salir de la depresión El Pocho Lavezzi reveló que la llegada de su hijo le dio fuerzas para salir de la depresión. Archivo Lavezzi también destacó el acompañamiento que recibió de las personas que estuvieron cerca suyo durante esos años. Entre ellos mencionó a varias figuras del fútbol con las que construyó una relación a lo largo de su carrera, entre ellas Lionel Messi, Sergio Agüero y Paolo Cannavaro. Además, recordó con especial cariño a Diego Maradona, a quien definió como “un hombre especial” y con quien compartió numerosas charlas durante sus etapas en la Selección argentina.