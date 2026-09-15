Platense recibe a Fluminense obligado a ganar por dos o más goles para seguir con vida: hora y TV

Tras perder 2-0 en la ida de los cuartos de final, Platense buscará dar vuelta la serie ante Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Platense recibirá a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la serie para meterse entre los cuatro mejores de América. El partidocomenzará las 19.00, se jugará en el Estadio Ciudad de Vicente López y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Sepúlveda.

Así llegan Platense y Fluminense a la revancha CONMEBOL #Libertadores | Fluminense



Los citados por para jugar este martes la revancha en casa.



¡VAMOS POR LA ÉPICA, CALAMAR! # pic.twitter.com/CDxxrf9O4l — Club Atlético Platense (@caplatense) September 15, 2026 El Calamar, que es dirigido por Martín Palermo, llega a este encuentro con la dura tarea de tener que dar vuelta el 2-0 que sufrió en el partido de ida que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Maracaná. En dicho encuentro, los goles del Flu los hicieron los brasileros Nonato y Hulk. Previamente, el Marrón había avanzado como segundo en su grupo, mientras que en los octavos de final dejó en el camino por penales a O'Higgins de Chile.

Fluminense, por su parte, tuvo una complicada fase de grupos, ya que terminó segundo en su zona y avanzó de manera milagrosa gracias a un triunfo de Independiente Rivadavia que le permitió seguir con vida. Por aquellos caprichos del destino, el equipo brasilero se enfrentó nuevamente con la Lepra en los octavos de final y lo eliminó en una dramática serie que se definió en los penales.

Na Argentina, no CT do Boca Juniors, o último treino antes da decisão!



Vamos, Fluminense! pic.twitter.com/b0WEkvOfDD — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2026 Probables formaciones y datos del partido Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.