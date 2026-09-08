Platense busca seguir haciendo historia y visita a Fluminense por el partido de ida: hora y TV

Por el primer partido de los cuartos de final, Platense visitará el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro para medirse contra Fluminense.

Platense visitará a Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de seguir haciendo historia en su debut en el torneo de clubes más importante de América. El partido está programado para las 19.00, se llevará a cabo en el mítico Maracaná, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Así llegan Platense y Fluminense a los cuartos de final Nos vemos mañana en ese mismo lugar https://t.co/a4wLSOT2J7 — Club Atlético Platense (@caplatense) September 7, 2026 El Calamar llega a este encuentro con la ilusión al máximo, en la que es la primera participación de su historia en esta competición. En la fase de grupos dio la sorpresa al avanzar en la segunda posición, solo por debajo de Corinthians de Brasil y dejando en el camino a Peñarol de Uruguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

Ya en los octavos de final, los dirigidos por Martín Palermo derrotaron por penales a Coquimbo Unido de Chile, en una serie para el infarto en la que se impuso 7-6 en la tanda.

Fluminense, por su parte, superó la primera ronda de manera milagrosa, al finalizar segundo en el Grupo C con solo 8 puntos. Por otra parte, en los octavos de final dejó en el camino, también por penales, a Independiente Rivadavia de Mendoza.

PRONTOS PRA AMANHÃ! VAMOS, TRICOLORES! pic.twitter.com/G1ruTdnivw — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 7, 2026 Probables formaciones y datos del partido Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.