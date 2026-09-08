Boca mira de reojo: Santa Fe y Vasco da Gama no se sacaron ventajas y definirán todo en Brasil

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 en Bogotá por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana. La serie se definirá el martes 15 en Río.

Alan Saldivia de Vasco da Gama es amonestado por Darío Herrera en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y el elenco brasileño en el estadio El Campín, en Bogotá.

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama igualaron 0-0 en El Campín, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto colombiano fue de menor a mayor, tuvo las mejores oportunidades en el segundo tiempo y hasta estrelló un remate en el travesaño, pero no logró romper el cero. De esta serie saldrá el rival de Boca o San Pablo en semifinales.

El primer tiempo fue parejo y tuvo pocas situaciones claras. Vasco da Gama intentó principalmente con remates desde afuera del área y acciones de pelota parada, mientras que Santa Fe tuvo su oportunidad más peligrosa en los pies de Helibelton Palacios. También Emerson Rodríguez generó peligro con un remate que fue rechazado dentro del área.

El arquero de Vasco Da Gama casi hace un gol de arco a arco ¡ERA PARA CERRAR EL ESTADIO! Leo Jardim, arquero de Vasco, casi marca un gol de ARCO A ARCO pero Asprilla logró salvar a Independiente Santa Fe.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pNUAunHl1q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026 En el complemento, el conjunto colombiano salió decidido a cambiar el desarrollo y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Léo Jardim. Hugo Rodallega tuvo una buena chance de cabeza en el comienzo de la segunda mitad y, con el correr de los minutos, Santa Fe empezó a arrinconar al equipo brasileño.

En el tramo final, Santa Fe se volcó completamente en busca del triunfo y acumuló centros y tiros de esquina. Fagúndez volvió a avisar con un cabezazo que rozó el travesaño a los 44', mientras que Rodallega ganó nuevamente de arriba un minuto después. Vasco resistió y tuvo una última oportunidad de contra con Bruno Duarte, cuyo remate en el tercer minuto de descuento se fue apenas desviado. En la última jugada, Nahuel Bustos probó desde más de 30 metros, pero tampoco pudo encontrar el arco.

Marino Hinestroza de Vasco da Gama controla el balón en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama. EFE El 0-0 dejó la serie completamente abierta. Santa Fe hizo méritos para conseguir una ventaja, especialmente durante el segundo tiempo, aunque pagó caro su falta de eficacia. Vasco, por su parte, consiguió un resultado que le permite definir la clasificación como local.