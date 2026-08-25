Colidio no podrá jugar la Sudamericana con Vasco da Gama: el detalle que lo dejó afuera e involucra a River

El delantero fue transferido al club brasileño durante el mercado de pases, pero un requisito reglamentario le impide disputar el torneo continental.

Facundo Colidio dejó River después de tres temporadas y se convirtió en nuevo jugador de Vasco da Gama. El club brasileño desembolsó cinco millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del delantero, con la posibilidad de adquirir posteriormente la otra mitad.

Sin embargo, el atacante no podrá disputar la Copa Sudamericana con su nuevo equipo. La particularidad es que River lo dio de baja de su contrato el mismo día en que comenzaron los octavos de final, pero Colidio continuó inscripto en la lista de buena fe del Millonario para esta instancia del certamen y el club brasileño no hizo a tiempo con la inscripción en Conmebol. Por ese motivo, el delantero no puede ser anotado por Vasco para ninguna de las etapas restantes de la competencia.

Qué dice el reglamento de la Sudamericana La prohibición surge de una regla específica de Conmebol para la fase decisiva del torneo. El reglamento establece: “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (Playoff de octavos, octavos, cuartos, semifinal y final) por más de un club”.

Como Colidio figuraba en la nómina de River para los octavos, no puede ser registrado nuevamente por Vasco da Gama durante las instancias siguientes. La baja de su contrato con el Millonario no modifica ese antecedente reglamentario.

Facundo Colidio, flamante refuerzo de Vasco Da Gama. El caso contrasta con el de Santiago Sosa. El mediocampista había disputado la fase de grupos con Racing, pero como el equipo de Avellaneda quedó eliminado antes de la etapa decisiva, sí puede ser inscripto por Vasco para continuar jugando la Sudamericana.