La inesperada chicana de una reconocida marca de ropa a Racing tras su derrota ante Huracán

En medio de su crisis deportiva, Racing no solo debe soportar las burlas de sus rivales, sino también de una marca deportiva que supo vestirlo tiempo atrás.

Racing perdió 2-1 ante Huracán este domingo por la fecha 9 del Torneo Clausura y profundizó aun más su crisis. Fue su tercera derrota consecutiva y su octavo partido al hilo sin ganar por el campeonato, marcha último en la Zona B y 24° en la Tabla Anual, lejos de los puestos de playoffs y de las copas internacionales.

Este delicado presente que transita el equipo lo convierte en un imán de cargadas por partes de los hinchas rivales. Pero el pueblo blanquiceleste no solo debe soportar las burlas de otros fanáticos y clubes en redes sociales, sino también hasta de las marcas de ropa.

Kappa chicaneó a Racing tras el 1-2 con Huracán Kappa se burló de Racing en redes sociales. @Kappa_Argentina Así lo hizo Kappa, firma que vestía a la Academia hasta hace apenas unos pocos meses, que actualmente le proporciona la indumentaria al Globo de Parque Patricios y que aprovechó la oportunidad para mofarse de su antiguo cliente. "Los héroes usan Kappa", reza irónicamente una foto que publicó en su cuenta oficial, en la que se ve a Jordi Caicedo, uno de los goleadores quemeros, antes de que convirtiera el tanto del triunfo.

Racing utilizó dicha marca durante nueve años, de 2017 hasta entrado este 2026, cuando cambió por Nike, con la que de momento no le está yendo para nada bien en términos deportivos. Fueron un total de 37 las camisetas que le diseño la empresa italiana entre titulares, suplentes, terceras y uniformes especiales.