Insólito: ganó una competencia cubierta de materia fecal y generó la indignación del mundo del deporte

Durante el fin de semana una competencia de fitness llevada a cabo en Pekín generó indignación y asco por partes iguales cuando Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió una incontinencia estomacal. A la atleta se le permitió finalizar la carrera, pese a que se encontraba cubierta de materia fecal , lo que perjudicó el desempeño de quienes venían por detrás. La compañía alemana Hyrox, promotora de la competición, debió emitir un comunicado.

El escatológico hecho se produjo el pasado sábado. Wietrzyk, en el medio de la competencia, sufrió una descompostura repentina. Lejos de bajar los brazos, la australiana -cubierta de materia fecal- siguió adelante y logró el primer lugar. La desagradable imagen rápidamente se hizo viral, generando indignación entre los aficionados que la disciplina tiene en distintas partes del mundo.

Especialistas en la materia aseguran que la atleta recibió un trato preferencial debido a que es una estrella y porque es patrocinada por la marca deportiva Puma, uno de los spónsors oficiales de Hyrox. Cabe resaltar que en este tipo de eventos está prohibido, por ejemplo, escupir en la pista o arrojarse agua por encima.

Luego de su triunfo, Wietrzyk publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se jacta de que "una victoria es una victoria". Sin embargo, debido a la repercusión que tuvo su caso y a los comentarios recibidos, luego lo borró. Entre las críticas recibidas se le reprochaba no haberse retirado para no poner en riesgo la salud del resto de los participantes y de los trabajadores del recinto.

Una de las atletas que compitió el día del incidente detalló que la australiana manchó con heces toda la pista de carreras y el equipamiento, máquinas y alfombras compartidos con el resto de los deportistas. "La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", le señaló a la agencia EFE la testigo.

Qué dijeron desde la organización de la competencia

Debido a la relevancia que tomó el hecho, Hyrox debió emitir un comunicado. "A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", indica un comunicado de la franquicia emitido este lunes, en el que también se asegura que Hyrox "aplica claros protocolos médicos y de biocontaminación".

La nota indica que lo ocurrido el pasado sábado en la capital china fue "una situación inesperada en la que de desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".

"Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", agrega.

La compañía también lanzó una dura advertencia después de que supuestamente Wietrzyk recibiera amenazas en internet y dijo que está investigando y prohibirá a los responsables la entrada a futuros eventos.

Hyrox es una competición deportiva creada en 2017 que intercala ocho kilómetros de carrera con otros tantos ejercicios de fuerza con el objetivo de completarlo en el menor tiempo posible, se celebra en recintos de más de 20 países y cuya franquicia estaba valorada al cierre de 2025 en más de 600 millones de euros, según la revista Forbes.

El desagradable momento en el que Joanna Wietrzyk compitió cubierta de materia fecal

Gentileza

FUENTE: EFE