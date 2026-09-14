Del Potro y la conmovedora historia de la mariposa que se posó en su mano en pleno partido: "Fue una señal de mi hermana fallecida"

Durante la Copa Davis 2012, Del Potro protagonizó una de las escenas más tiernas del deporte al besar a una mariposa que se había colocado sobre su mano.

Juan Martín del Potro, uno de los más grandes tenistas argentinos de la historia y el mejor del siglo XXI, supo conmover a su público durante muchas oportunidades a lo largo de su carrera. Pero no solo con sus triunfos y logros, sino también con pequeños gestos, como sucedió en un partido de la Copa Davis 2012.

En pleno duelo de cuartos de final ante Martin Cilic, mientras estaba haciendo su saque durante el primer set, una mariposa se le posó sobre su mano. Lejos de ahuyentarla, la Torre de Tandil se la acercó con movimientos suaves y le dio un beso, tras lo cual el insecto voló y le permitió seguir jugando.

El beso de Del Potro a una mariposa en pleno partido @CopaDavis Delpo terminó ganando con holgura ese encuentro por 6-1, 6-2 y 6-1, un triunfo que le permitió al equipo argentino ganar la serie ante Croacia y avanzar a semifinales. Pero más allá del resultado, lo que quedó para la posteridad fue la imagen del beso, la cual dio la vuelta al mundo y tuvo para él un significado más que especial.

Así lo recordó el propio tandilense este 2026 durante una charla que dio para un evento organizado por Reemax. "Fue un momento súper especial. El partido venía más o menos, estaba peleado y yo no me sentía tan bien. Estaba por sacar, vino volando una mariposa y se me posó en la mano", comenzó a recordar acerca de aquella escena.

"Nuestro acto de reacción natural es dar un raquetazo, porque no sabés si es una mariposa o una abeja, o algo así, y chau...", agregó luego entre risas y generando una carcajada generalizada entre la audiencia. "Me quedé quieto, vi que se acercaba a mi mano, se quedó ahí y no se iba. Entonces, naturalmente me salió darle un beso y despedirla", continuó.