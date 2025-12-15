La tremenda confesión de Del Potro a casi 4 años de su retiro del tenis profesional: "Se me cruza algún pensamiento de..."

Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos y el más destacado del Siglo XXI, se retiró del tenis profesional a principios de 2022 y a fines de 2024 tuvo su partido de despedida. Sin dudas fue una de la mayores figuras del deporte nacional del último tiempo, que se vio muy condicionado por las lesiones.

La rotura que sufrió en la rótula de su rodilla derecha en 2018 lo afectó en gran medida, lo que lo obligó a despedirse de la actividad de manera anticipada, con tan solo 33 años de edad y casi sin jugar en el último tramo de su carrera. "Era correr contra el reloj y contra mi edad", señaló respecto de sus últimos años la Torre de Tandil en una entrevista que le concedió a Miguel Simón para ESPN.

En ese sentido, hizo un fuerte confesión sobre cómo atraviesa hoy su vida post retiro: "Me pasa ahora que voy a pelotear con algún amigo, o cuando tengo alguna exhibición o evento, que me pongo a jugar y enseguida agarro ritmo, peloteo bien, como que todavía no me olvidé de jugar. Y por ahí se me cruza algún pensamiento, cuando veo un poco el tenis actual, que está todo muy cambiado a lo que fue mi época... 'Che, ¿no habrá un médico que me cure la rodilla, y por ahí, quién te dice...?'", relató.

"Eso hoy no me hace mal, no me afecta, lo charlo con amigos. Pero hoy lo que tendría que hacer primero es curarme la rodilla. Para estar así, tranquilo como ahora, está bien, pero no hago deporte, no corro, las escaleras las sigo sufriendo... Hoy tengo una vida bastante pasiva porque es la única manera de no sufrir tanto dolor", agregó Delpo al respecto.

Por otro lado, el tandilense habló sobre lo que fue un punto cumbre de su carrera, en un 2016 inolvidable para él: "Para nosotros la Copa Davis siempre fue una carga -había llegado previamente a las finales de 2008 y 2011, pero perdió ambas-, por esto de ser argentinos, porque así somos nosotros. Esa carga la tuve, como también los chicos de la Selección (de fútbol) con los torneos. Siempre dije que después de Zagreb, de ganar la Copa Davis, empecé a dormir tranquilo", reveló.