Las tremendas goleadas de Las Leonas y Los Leones en el debut de los Juegos Suramericanos

Tras el campeonato y el bronce conseguidos en el Mundial 2026, Las Leonas y Los Leones aplastaron a Paraguay y Perú en sus respectivos estrenos.

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 comenzaron de la mejor manera posible para el hockey argentino. Las Leonas, que vienen de consagrarse campeonas del mundo semanas atrás, y Los Leones, que obtuvieron el bronce en el Mundial, tuvieron sus debuts este lunes y ambos arrancaron con sendas goleadas sobre Paraguay y Perú, respectivamente.

Primero le toco el turno al seleccionado femenino, que no tuvo piedad ante sus pares guaraníes y, en una demostración de la abismal diferencia que existe entre ambos equipos, le ganó por nada menos que ¡14-0!, con Lara Casas como máxima anotadora con un total de tres tantos en su cuenta personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hockey Argentina - CAH (@argentina.hockey) Las Leonas comparten grupo con Paraguay, Uruguay, Perú y Chile. Si bien no pareciera haber equivalencias con ninguno de los rivales, el equipo que asoma como principal competidor de las argentinas son las trasandinas, a las que enfrentará el próximo viernes 18 de septiembre. Antes, el martes 15, se medirán contra las charrúas.

En cuanto a Los Leones, no quisieron ser menos y redoblaron la apuesta al aplastar a sus pares peruanos por ¡22-0!, con Franco Agostini como máximo artillero con un total de cinco goles. Su próximo rival será Brasil el miércoles 16 y comparten calendario también con Chile y Uruguay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hockey Argentina - CAH (@argentina.hockey) Ambos torneos tienen el mismo sistema de competencia, que consiste en un grupo único de 5 selecciones, en el que juegan todos contra todos. Al finalizar la primera etapa, el 1° y el 2° se enfrentan en una final, mientras que el 3° y el 4° juegan entre sí por el bronce. Los dos mejores de ambos certámenes se clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.