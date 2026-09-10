Victoria Granatto, campeona del mundo con Las Leonas, hizo un descargo tras una frase sobre Messi que generó polémica

Un comentario sobre Messi que fue sacado de contexto le valió fuertes críticas y el hostigamiento digital a Victoria Granatto, quien emitió un largo descargo.

Días atrás se generó una fuerte polémica por una frase de Victoria Granatto, reciente campeona del mundo con Las Leonas. En una entrevista que brindó la semana pasada en ESPN, había relativizado la importancia del saludo de Lionel Messi tras la consagración, con la clara intención de valorizar a otras referentes del hockey femenino argentino que estuvieron en los festejos.

"A mí me molesta, perdón. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que le salude Messi. Chicas, es Messi. Están Lucha (Aymar), Mechi (Margalot)... O sea, no pasa nada. Nuestra historia es más grande", había expresado la delantera de 36 años. Y lejos de entender el marco en el que dijo esas palabras, fuertes si se escuchan de manera aislada, muchos fanáticos se enfurecieron de manera irracional con el comentario y se descargaron con la jugadora, con un nivel de hostigamiento digital tal que se vio obligada a hacer privadas sus redes sociales.

El descargo de Victoria Granatto Victoria Granatto se expidió en su cuenta de Instagram. Captura @vickygranatto En ese sentido, al ver como había escalado todo en cuestión de horas, Vicky terminó emitiendo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: "En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta", comienza el texto.

"Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron. Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar", aclaro a continuación.

Tras esto, apuntó contra la dinámica de los medios e Internet: "Siempre se hace de esta forma: cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Este mundo funciona así y tiene unas reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas".