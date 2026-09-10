Estudiantes pidió la suspensión de Memphis Depay: el gesto contra los hinchas que desató el reclamo

Estudiantes de La Plata decidió recurrir a la Conmebol después del empate 1-1 ante Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores . El club platense realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano por el gesto que Memphis Depay hizo durante el festejo del equipo brasileño frente a los hinchas locales.

El delantero neerlandés levantó el dedo medio de su mano derecha hacia la parcialidad de Estudiantes mientras Corinthians celebraba el gol de Kaio. La imagen quedó registrada durante el partido disputado en UNO y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, lo que llevó a la institución argentina a tomar una medida formal ante la Conmebol .

A menos de 24 horas del encuentro disputado en UNO, Estudiantes confirmó públicamente su presentación y explicó que los gestos de Depay estuvieron dirigidos "inequívocamente" hacia la parcialidad del Pincha.

En su presentación, Estudiantes pidió "la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol". Ambos apartados forman parte de las disposiciones referidas a la conducta incorrecta de jugadores y oficiales.

La denuncia no implica por sí misma que Depay vaya a ser suspendido. La decisión quedará en manos de los órganos disciplinarios de la Conmebol , que deberán analizar la presentación de Estudiantes y determinar si corresponde aplicar una sanción.

Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad. En dicha… pic.twitter.com/zrsJpB6IYN

Qué sanción podría recibir Memphis Depay

El artículo 14 del Código Disciplinario de la Conmebol contempla la posibilidad de una "suspensión de al menos un partido en la competición o por un periodo de tiempo específico" ante determinadas conductas consideradas incorrectas.

Entre las infracciones contempladas aparece la "conducta antideportiva contra los jugadores, oficiales, rivales u otras personas que no sean los oficiales de partido", cuando se utilizan expresiones o gestos contrarios al buen orden deportivo. El inciso también contempla aquellos comportamientos que puedan atentar contra la dignidad de otras personas. El apartado citado por Estudiantes incluye, además, la posibilidad de sancionar a un jugador por "provocar a los espectadores".

La Conmebol deberá ahora determinar si corresponde una sanción y, en ese caso, cuál será su alcance para el delantero de Corinthians.