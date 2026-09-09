Estudiantes no aguantó la ventaja e igualó 1-1 con Corinthians en un picante partido de ida

Alexis Castro abrió el marcador de manera tempranera, a los 3 minutos de comenzado el partido. Y si bien el Pincha tuvo chances para ampliar la diferencia, no pudo aguantar la ventaja y Kaio César lo empató para el Timao en el arranque del complemento. Ahora el equipo de Alexander Medina deberá resolver la serie como visitante, la próxima semana en el Neo Química Arena de San Pablo.

El arco se abrió temprano para el León, ya que a los 3', tras un córner por izquierda, un cabezazo certero de Guido Carrillo obligó al arquero a exigirse y dar rebote, pero allí apareció Castro abajo del arco y remató con el arco libre. El partido se desarrollaba con tranquilidad para los locales tras ese tanto, que controlaron la pelota con calma y mientras la visita no podía generarle peligro claro, solo aproximaciones.

A los 19 minutos, Estudiantes tuvo el segundo, pero se lo perdió: tras una buena jugada de Joaquín Correa por el medio, el arquero Souza salió a cortar rápido porque Castro casi quedó mano a mano con él. Un minuto después, Garro se envalentonó por izquierda, avanzó en velocidad y remató muy desviado, pero fue lo único medianamente claro para el Corinthians .

Para los 33', los brasileños ya tenían tres jugadores amonestados (Gustavo Henrique, Breno Bidón y Kaio Lima) y los platenses dos (Gastón Benedetti y Guido Carrillo). A los 36', el local tuvo una ocasión clara pero no pudo aumentar la ventaja: Baltasar Rodríguez elaboró una buena jugada y remató desde afuera, pero la pelota se desvió en un defensor y se fue apenas por arriba del travesaño.

Tras un primer partido casi sin sobresaltos, Estudiantes comenzó recibió un baldazo de agua fría en el complemento. A los 3 minutos, tras una gran asistencia de Garro, Kaio apareció por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió ante su salida. El conjunto paulista igualó el trámite casi desde las duchas.

El gol de Kaio César para el 1-1 de Corinthians

¡LLEGÓ EL EMPATE DEL TIMAO! Gran pase de Rodrigo Garro para asistir a Kaio César que no falló para el 1-1 de Corinthians vs. Estudiantes.



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Conforme pasaban los minutos, el Pincha buscó alternativas de ataque para reponerse del golpe y convertir el segundo. Sin embargo, las aproximaciones no eran precisas y Corinthians parecía jugar con esa desesperación del local. Ya de los 15 minutos hacia adelante, el equipo del Cacique Medina fue mucho más que el conjunto brasileño.

A los 21', Fabricio Pérez ingresó por derecha generando peligro, tiró un centro pasado que volvió a la posición de Carrillo y el delantero cabeceó en área chica. Por poco no fue el segundo tanto pincharrata. Sobre el último cuarto, el cuadro rojiblanco dominó lo ataques y el encuentro se jugó en territorio de Corinthians. Los más claros fueron Tobio Burgos, Pérez y Correa, pero no pudieron concretar las ocasiones.

A los 3 minutos de adicionado, Joaquín Correa tuvo una chance muy clara tras una arremetida de Cetré por izquierda que le permitió sacar un centro preciso y el Tucu exigió de cabeza al arquero que voló hacia su izquierda y evitó la victoria de Estudiantes.

El partido de vuelta se jugará en el Neo Química Arena de San Pablo, el próximo miércoles 16 de septiembre a las 21:30 y en caso de persistir la igualdad en el global, la serie se definirá por penales.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata - Corinthians