Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por el partido de ida: hora y cómo ver en vivo

Por el primer partido de los cuartos de final, Estudiantes de La Plata se medirá contra el Corinthians en el Estadio UNO.

Estudiantes recibirá a Corinthians en el Estadio UNO de La Plata.

Estudiantes de La Plata recibirá esta noche a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Así llegan Estudiantes y Corinthians Lunes, con la cabeza en el miércoles pic.twitter.com/IqukDb9h9h — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 7, 2026 El Pincharrata llega a esta serie luego de eliminar en los octavos de final a la Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó en condición de local y al que luego goleó cuando jugaron en el país trasandino. Previamente, en la fase de grupos, clasificó de manera agónica al finalizar segundo en su zona, solo por debajo del Flamengo.

En lo que respecta al plano local, el equipo de La Plata atraviesa un muy flojo momento, ya que en la octava fecha del Torneo Clausura cayó 1-0 ante Vélez y solo sumó 7 puntos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.

Corinthians, por su parte, terminó primero en la Zona E por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay, mientras que en los octavos de final eliminó al Rosario Central de Ángel Di María en una muy apretada serie en la que se impuso por 1-0 en el global.

O #PróximoJogoDoTimão será pelo confronto de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.#VaiCorinthians pic.twitter.com/UQFXNf5pKm — Corinthians (@Corinthians) September 7, 2026 Probables formaciones y datos del partido Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.