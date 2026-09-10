Con dos asistencias de Nico Paz, el Como goleó 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis

Nicolás Paz aportó dos pases gol, uno a su compatriota Máximo Perrone, para el histórico triunfo del Como en su debut en la Liga de Campeones.

En el cierre de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Como 1907 goleó en su debut absoluto en el certamen 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Nicolás Paz tuvo una destacada actuación y aportó dos asistencias para su equipo.

15 minutos tardó el Lariani en sellar el primer gol de su historia en competencias europeas. El jugador que a partir de ahora podrá presumir de ello es el croata Martin Baturina, que pescó un rebote y, tras un resbalón, recortó quitándose de encima a tres defensores para definir al fondo de la red.

El gol de Baturina para el 1-0 del Como UN TROPEZÓN NO ES CAIDA… ¡ES UN GOLAZO! Baturana se resbaló dentro del área y se levantó rápido para hacer pasar a dos defensores de Leipzig en el 1-0 de Como a los 14’ del primer tiempo. ¡Qué debut en #CHAMPIONSxESPN!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2dblkTZTMF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026 El elenco italiano neutralizó desde el primer momento al alemán, entrenado desde este 2026 por Demichelis. Tomó la iniciativa, movió el balón a placer, se sintió cómodo. Antes del encuentro, Cesc Fábregas transmitió a sus jugadores que afrontaran el partido como cualquier otro. Sin piedras en la mochila.

El gol de Douvikas para el 2-0 del Como ¡COMO QUIERE SE HISTÓRICO EN SU PRIMERA #CHAMPIONSxESPN! Douvikas estaba habilitado, aguantó la marca de Lukeba y definió cruzado para festejar con Nico Paz el 2-0 vs. el Leipzig de Demichelis,



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/w4HICsQhlb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026 Lo consiguió. Muestra de ello fue el segundo gol. Baturina, que puede alardear también de dar la primera asistencia del equipo en Champions, metió un balón al espacio a Douvikas, que definió mano a mano raso, al segundo palo, tras una transición perfecta del equipo italiano.

El gol de Diao con asistencia de Nico Paz para el 3-0 del Como ¡¡ASISTENCIA DE NICO PAZ Y GOLEA EL COMO!! El 10 tocó con su derecha y Diao definió con un derechazo cruzado para el 3-0 ante el Leipzig de Demichelis por la Fase Liga de la Champions.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y7Gxl9Ebyl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026 Fue, de lejos, muy superior el Como tanto en la primera mitad como en la segunda. El Leipzig no encontró su ritmo, ya que lo impuso el equipo dirigido por el técnico catalán. El tercero de los de azul llegó en el minuto 54, con Nico Paz sumándose a la fiesta como asistente y Assane Diao como goleador. Perdonaron dos clarísimas antes de que el rival recortara distancias por medio de Maksimovic en el minuto 58.