La sorpresiva decisión del Real Madrid con Nico Paz antes de hacer su debut en el Mundial 2026

Pese a que todo indicaba que Nico Paz volvería a la Casablanca, en las últimas horas hubo un giro de 360° grados que cambió drásticamente su futuro.

Nico Paz vive horas decisivas. Mientras espera saber si Lionel Scaloni le dará la oportunidad de ser titular por primera vez con la Selección argentina en el Mundial 2026, frente a Jordania, desde Europa llegó una noticia que puede marcar el futuro de su carrera. Todo indica que continuará en Como 1907, el club donde explotó futbolísticamente durante la última temporada.

Según informó el diario AS, Real Madrid habría cambiado de postura respecto al mediocampista argentino. En lugar de ejecutar la cláusula de recompra de nueve millones de euros, el Merengue negoció con el conjunto italiano la venta del 50% de los derechos que todavía conservaba sobre el futbolista. La operación rondaría los 60 millones de euros, aunque el club español mantendría una cláusula para recuperarlo dentro de un año a cambio de 80 millones, además del derecho a igualar cualquier oferta futura.

Nico Paz seguirá en el Como Mientras tanto, Nico Paz mantiene toda su atención puesta en la Selección. La rotación que prepara Scaloni para el duelo ante Jordania podría abrirle las puertas de la titularidad, un premio después de varios meses complicados por la fisura en el platillo tibial de la rodilla izquierda que sufrió ante Hellas Verona y que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.

Nico Paz seguirá en el Como 1907 y jugará la Champions. Instagram @nicopaz1o La recuperación fue lenta, pero el volante nunca perdió la confianza: "Desde el primer momento supe que había que ir día a día", había contado tras reaparecer como titular en el amistoso frente a Islandia. Aquella actuación dejó señales muy positivas: mostró movilidad, manejó los tiempos del equipo y confirmó que la lesión había quedado atrás gracias al trabajo conjunto entre el cuerpo médico de la Selección y los especialistas italianos.

Su gran temporada en el Como 1907 terminó de justificar la decisión de permanecer en Italia. Bajo la conducción de Cesc Fàbregas se adueñó de la camiseta número 10, disputó 40 partidos, convirtió 13 goles —para ubicarse entre los máximos artilleros de la Serie A— y aportó ocho asistencias. Un rendimiento que despertó nuevamente el interés del Real Madrid, aunque ahora todo indica que seguirá creciendo lejos del Santiago Bernabéu.