Pochettino explotó contra la prensa de Estados Unidos tras la derrota frente a Turquía: "Es un poco triste"

Estados Unidos ya tenía asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y también el primer puesto del grupo. Sin embargo, la derrota 3-2 frente a Turquía, que ya estaba eliminada y lo ganó sobre la hora, dejó un clima inesperado en la conferencia de prensa. Allí, Mauricio Pochettino no ocultó su fastidio por el tono de las preguntas y terminó cruzando a los periodistas.

El entrenador argentino se mostró visiblemente molesto porque, según su mirada, nadie valoró la clasificación como líder de la zona: "Que ustedes no nos feliciten porque ganamos el grupo es un poco triste", disparó, antes de recordar que el principal objetivo ya había sido cumplido incluso antes de disputar la última fecha.

El tenso cruce de Pochettino con la prensa estadounidense tras la derrota ante Turquía Olé Lejos de dramatizar por la caída, Pochettino insistió en que el balance de la fase de grupos sigue siendo ampliamente positivo: "Lo que necesitamos recordar es que ganamos el primer lugar de este grupo", remarcó. Aunque reconoció que no esperaban perder frente a Turquía, explicó que tomó decisiones pensando más allá de un solo partido.

"Terminamos siendo el número uno. Manejamos toda la presión y las expectativas bastante bien. Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar, pero hay otras cosas que necesitábamos equilibrar. Y así fue como tomé las decisiones", sostuvo el DT de Estados Unidos, bajándole el tono a las críticas por el rendimiento del equipo.