La tajante sentencia de Alfaro contra los periodistas tras el empate de Paraguay: "Cuestionen todo lo que quieran cuestionar"

Tras empatar sin goles frente a Australia y a la espera de ver si clasificar como una de las mejores terceras, Gustavo Alfaro no se guardó nada en conferencia.

Paraguay sigue con vida en el Mundial 2026 y Gustavo Alfaro no piensa pedir disculpas por la manera en la que su equipo compite. Tras el empate 0-0 frente a Australia, un resultado que dejó a la Albirroja muy cerca de los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, el entrenador argentino defendió con firmeza el planteo táctico y dejó una de las frases más impactantes de la Copa del Mundo: "Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado", graficó.

"ESTO ES UN PARTO Y ESTE ES UN PARTO A VECES DE NALGAS. CON DOLOR Y A VECES TE VIENE CON EL CORDÓN CRUZADO"



¿Qué te parece la comparación que utilizó Alfaro? pic.twitter.com/d9EvDZASEe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026 La igualdad dejó sensaciones encontradas. Paraguay no pudo quedarse con el segundo puesto del Grupo D, pero consiguió el punto que necesitaba para mantener intactas sus posibilidades de clasificación. En ese contexto, Alfaro no evitó las críticas por el desarrollo del encuentro y respondió de manera directa: "Cuestionen todo lo que quieran cuestionar", lanzó durante una conferencia de prensa cargada de tensión.

Más allá de las opiniones sobre el estilo de juego, el exentrenador de Ecuador destacó especialmente el trabajo defensivo de sus dirigidos: "Quedé conforme con el trabajo defensivo", aseguró, y remarcó que la disciplina táctica fue determinante para sostener el arco en cero ante un rival directo. Además, resaltó la paridad que existe en esta Copa del Mundo: "Como nivel, estamos todos nivelados para arriba".

La tajante sentencia de Alfaro contra los periodistas tras el empate de Paraguay Alfaro también explicó por qué siempre eligió hablar de ilusión y no de obligación durante todo el proceso clasificatorio: "Siempre hablé de ilusión, no hablé de expectativa", sostuvo el DT, convencido de que esa postura permitió que el plantel afrontara el Mundial sin una presión excesiva. Para el entrenador, el hecho de seguir con vida en el torneo ya representa un paso importante después de 16 años de ausencia de Paraguay en una Copa del Mundo.

X @SC_ESPN Pensando en una posible clasificación a los dieciseisavos, el DT de Paraguay anticipó que su equipo volverá a ser subestimado, aunque dejó claro que eso no modificará su mentalidad: "Ahora cuando salgamos de acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos, que ya estamos de regalo. ¿Qué quieren, que nos volvamos a Asunción antes de tiempo? Nosotros vamos a pelear, con los argumentos que tengamos, como tengamos, como podamos, vamos a pelear", sentenció.