Sancionan con 20 meses de suspensión al tenista argentino Romeo Arcuschin: el motivo

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció que un tribunal independiente suspendió por casi dos años a Romeo Arcuschin.

El tenis se toma muy en serio del tema del doping y no le tiembla el pulso a la hora de sancionar jugadores, incluso a las principales caras del circuito. Y si bien a veces es indulgente en algunos casos, por lo general no aplica castigos leves, como le paso al argentino Romeo Arcuschin.

El joven tenista de 19 años había dado positivo en la muestra que entregó el pasado 15 de diciembre durante la disputa del ITF World Tennis Tour M15 de Lima, Perú, torneo al que llegó a octavos de final. El análisis detecto la presencia de metabolitos de estanozolol y clomifeno, dos sustancias prohibidas.

Romeo Arcuschin recibió 20 meses de sanción por doping Arcuschin dio positivo en metabolitos de estanozolol y clomifeno. @romearcus La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le abrió un expediente y Arcuschin reconoció que había ingerido dichas sustancias por un medicamento que le recetó un médico deportivo por un tratamiento de 30 días para una lesión. Como no se pusieron de acuerdo en cuanto al grado de responsabilidad, tomó el caso un tribunal independiente.

Este consideró que el argentino no tenía pleno conocimiento de lo que estaba consumiendo ni de las reglas antidopaje en detalle. Teniendo en cuenta esos factores, la edad del tenista y la participación del médico, decidió suspenderlo por 20 meses de toda competición oficial (el castigo podría haber sido aún mayor).

La ITIA dio a conocer la sanción este lunes en sus redes sociales y su web oficial. Arcuschin ya venía cumpliendo una suspensión provisional desde marzo, la cual será tenida en cuenta para el total, por lo que podrá volver a competir en el circuito a partir del 17 de octubre de 2027.