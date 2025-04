El motivo por el cual Jannik Sinner aceptó la sanción por doping de la AMA: "Elegí el..."

2024 fue el mejor año para Jannik Sinner: campeón del Australian Open y del US Open, número 1 del mundo y diversos títulos ATP. Además, su nivel fue mejorando poco a poco a tal punto que se volvió imbatible para sus grandes rivales como lo son Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. De cara al 2025, el italiano comenzó el año con el pie derecho al defender con éxito su corona en Australia, pero tan solo dos semanas después recibió una noticia que cambió por completo sus planes.

Fue suspendido por la AMA (Asociación Mundial Antidopaje) por tres meses sin poder jugar. Esto se dio luego de que en Indian Wells 2024, el número 1 del ranking ATP diera positivo en en dos pruebas antidoping con una dosis ínfima de clostebol, la cual ingresó a su organismo por irregularidades de su fisioterapeuta que trabajó sin guantes y anteriormente había estado en contacto con la sustancia prohibida.

Esto desató la polémica entre varios tenistas, ya que algunos exigían que se le otorgara un castigo ejemplar, pero finalmente y luego de varios idas y vueltas, Sinner llegó a un acuerdo con la AMA en la antesala del juicio que lo podría haber dejado dos años sin competir. Ahora, el italiano se prepara para regresar en el Masters 1000 de Roma, torneo previo a Roland Garros y el cual buscará conquistar ante su gente.

Sinner habló sobre su doping positivo. (Foto: archivo)

A tan solo un mes de su regreso a las canchas, Jannik dio el motivo por el cual aceptó la sanción por doping a pesar de insistir en su inocencia: "Me sentí muy cómodo. La decisión de llegar a un acuerdo fue muy rápida, aunque yo no estaba muy de acuerdo. Al final elegí el mal menor, aunque era injusto, pero podía haber habido una injusticia mayor", sentenció en diálogo con Sky Sports.

“Estaba muy frágil después de lo ocurrido, porque pasaron muchas cosas, incluso reacciones mías que no esperaba. Pero en la vida se aprende, año tras año me voy conociendo mejor, fue muy difícil a veces, pero la gente cercana me dio la fuerza para entender y seguir adelante. Después de la decisión me llevó un tiempo volver a encontrarme a mí mismo. También porque sucedieron cosas fuera de este tema que no fueron fáciles para mí. Todavía tengo que ‘digerir’ todo un poco, pero estoy deseando volver a Roma. Aun así, no será fácil porque habrá mucha atención puesta en mí”, añadió.

Por último, cuando le consultaron sobre cuál sería la reacción de los tenistas cuando lo vuelvan a ver, lanzó: “No sé lo que puede pasar. Sé cómo sucedieron las cosas y soy consciente de que soy inocente. Las personas que tengo a mi alrededor, no sólo mi equipo, sino también mi familia y mis amigos, son a las que me apego mucho. Entre ellos no hay ni la más mínima duda sobre la verdad, así que estoy muy tranquilo. Lo que quiero es jugar al tenis y estar tranquilo, ese es el final de la historia. Estoy seguro de que todo irá bien, aunque al principio me cueste un poco más ponerme en marcha”.