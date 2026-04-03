Video: batalla campal en el fútbol mendocino terminó con varios jugadores lastimados

El partido que jugaban Andes Talleres y FADEP, por la Liga Mendocina de Fútbol, terminó con un enfrentamiento entre los jugadores de los dos equipos. El video.

Jugadores de ambos equipos se trenzaron en la mitad de la cancha y todo quedó registrado.

El fútbol mendocino volvió a padecer un grave hecho de violencia y una vez más fueron los propios jugadores los que estuvieron como protagonistas del acontecimiento. El episodio ocurrió durante el encuentro entre Andes Talleres y FADEP, en donde los futbolistas de ambos equipos se agarraron a trompadas en pleno campo de juego.

El partido, correspondiente a la séptima fecha del torneo Apertura masculino de Primera División que organiza la Liga Mendocina de Fútbol, estuvo detenido por varios minutos debido a la batalla campal que se suscitó en el estadio Ingelmo Nicolás Blázquez, del club godoicruceño, y que terminó con algunos jugadores lastimados.

Incidentes Liga Mendocina Antes de la gresca, Fundación Amigos por el Deporte se imponía 1 a 0 sobre Andes Talleres. Prensa FADEP Este hecho se suma a otros episodios similares que se dieron en algunos partidos de la temporada pasada del fútbol mendocino, en donde los mismos jugadores son los protagonistas de hechos repudiables y que empañan el normal desarrollo de un partido de fútbol, dejando de lado cualquier tipo de espíritu deportivo.

Video: batalla campal en el fútbol mendocino El encuentro entre el Matador y el Cóndor dejó un saldo de varios jugadores lastimados producto del incidente que ocurrió cerca del final. Hasta ese momento, el equipo visitante se imponía 1 a 0, con un gol de Enzo de Ipola a los 5 minutos del segundo tiempo, pero sobre el cierre se desarrolló una batalla campal entre los futbolistas de ambos equipos.