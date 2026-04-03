Video: la furiosa reacción de Alexander Medina contra el árbitro tras el final de San Lorenzo-Estudiantes

Alexander Medina, DT de Estudiantes, fue directo a encarar al árbitro Sebastián Zunino tras la caída ante San Lorenzo y vio la roja en un final caliente.

Alexander Medina explotó contra Zunino por una falta no cobrada en el final del partido y terminó expulsado.

La derrota de Estudiantes de La Plata ante San Lorenzo por 1-0 en el Nuevo Gasómetro terminó con un clima caliente y un protagonista claro: Alexander Medina. El entrenador del Pincha no se guardó nada y fue directamente a encarar al árbitro Sebastián Zunino apenas finalizó el encuentro.

Ni bien sonó el pitazo final, el Cacique invadió el campo de juego y fue corriendo a recriminarle una falta de Nicolás Tripichio contra el colombiano Edwuin Cetré al borde del área. El cara a cara fue tenso, sin filtro, y Zunino no dudó: le mostró la tarjeta roja en el acto y lo expulsó.

Alexander Medina explotó contra Zunino tras la derrota de Estudiantes en el Nuevo Gasómetro El Cacique Medina explotó contra Zunino tras el final del partido El Cacique Medina explotó contra Zunino tras el final del partido. ESPN Durante el partido ya había habido polémicas. El árbitro repartió amarillas para ambos lados y dejó pasar una fuerte infracción de Leandro González Pírez sobre el Perrito Barrios que generó reclamos en el banco visitante.

La jugada más determinante llegó en el segundo tiempo, cuando Tomás Palacios vio la roja tras una revisión en el VAR. El defensor levantó la pierna e impactó en la cabeza de Nicolás Tripichio, provocándole un corte. Tras observar la acción, Zunino decidió expulsarlo con el partido 1-0 a favor del Ciclón.