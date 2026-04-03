El desopilante blooper en la conferencia de Guillermo Barros Schelotto tras la caída de Vélez en Mendoza: "Hola Gustavo..."

Guillermo Barros Schelotto apareció tras la expulsión y protagonizó un insólito cruce con un periodista que generó risas en plena bronca.

Confundieron a Guillermo con Gustavo en la conferencia de prensa y su reacción se volvió viral.

La derrota de Vélez ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza dejó mucha bronca, pero también una escena inesperada que rápidamente se volvió viral. Guillermo Barros Schelotto, expulsado sobre el final del partido, sorprendió al presentarse igualmente en la conferencia de prensa.

En ese contexto, nadie esperaba verlo a él sentado frente a los micrófonos. La lógica indicaba que quien iba a dar la cara era su hermano mellizo y ayudante, Gustavo Barros Schelotto. Sin embargo, cuando uno de ellos ingresó a la sala, se dio una situación tan incómoda como graciosa.

El periodista encargado de abrir la conferencia no dudó y lanzó: "Hola Gustavo". La respuesta fue inmediata. Con gesto serio, aunque sin poder ocultar una leve sonrisa, el DT corrigió: "Soy Guillermo". El momento desató murmullos y risas en la sala.

El divertido momento en la conferencia de Guillermo Barros Schelotto tras la derrota de Vélez Confundieron a Guillermo con Gustavo y su reacción se volvió viral Confundieron a Guillermo con Gustavo y su reacción se volvió viral TyC Sports El enojo de Guillermo tras la caída de Vélez y su mensaje al plantel Más allá del blooper, el entrenador luego se metió de lleno en el análisis del partido. Todavía caliente por cómo se escapó el encuentro, evitó polemizar con el arbitraje y apuntó directamente al rendimiento de su equipo.

“Me gustaría aclarar que perdimos contra un rival, el árbitro no tuvo nada que ver”, expresó. Y reforzó su postura con otra frase contundente: “Hoy el partido lo perdió Vélez”, dejando en claro dónde puso el foco tras la caída.