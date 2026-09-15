Juegos Suramericanos: Isabel Di Tella ganó el oro en esgrima y reveló qué camiseta de equipo grande usa debajo como cábala

La esgrimista argentina conquistó el oro en los Juegos Suramericanos y, después de celebrar, mostró el particular amuleto que lleva debajo del traje.

La delegación argentina volvió a tener una jornada dorada en los Juegos Suramericanos y una de las medallas de oro tuvo como protagonista a Isabel Di Tella. La esgrimista se consagró en la especialidad de espada y le dio a la Argentina una de sus nueve medallas conseguidas durante el segundo día de competencia.

Isabel Di Tella ganó el oro en Esgrima Di Tella tuvo que atravesar un camino exigente para llegar a la definición. Después de sumar tres victorias y dos derrotas en la fase de grupos, superó a la venezolana Lizze Asis en octavos de final, a la chilena Analía Fernández en cuartos y a la paraguaya Gabriela Viveros en una ajustadísima semifinal que terminó 15-14. En la final, derrotó a la peruana María Doig por 15-12 y se quedó con la medalla dorada.

Isabel DI TELLA ganó la gran final de Espada Individual (15-12 ante María Luisa Doig Calderón, tomandose revancha de la definición perdida en Asunción 2022) y se quedó con la medalla de oro.



Los #SuramericanosSantaFe2026, por el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/ylmcYnMj13 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026 “Fue tremendo. Empecé el día para atrás y después vi mi cuadro y tenía a todas las más difíciles. Dije: ‘Bueno, qué sé yo, vine a disfrutar’”, reconoció la campeona argentina en diálogo con TyC Sports. Y agregó, todavía emocionada por el resultado: “Al final se dio, estoy muy contenta”.

La conquista tuvo además un detalle especial porque Isabel siguió los pasos de su hermano Pascual, quien un día antes había ganado la medalla de oro en sable. La esgrimista también tiene una historia importante con la disciplina: fue campeona de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y terminó con una sequía de 44 años sin un oro argentino en esgrima en esa competencia.