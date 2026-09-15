El Boca-Racing de Copa Argentina no se jugará en Córdoba: la sede para el choque de cuartos

El Boca-Racing estaba previsto para jugarse en Córdoba, pero una situación vinculada a la Selección argentina obligó a modificar los planes.

El partido que todos esperaban ver en Córdoba tendrá que mudarse de escenario a último momento. Boca y Racing, a la espera de la oficialización tras el reclamo presentado por Vélez, se encaminan a protagonizar uno de los grandes cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina, aunque ya no lo harán en el estadio que estaba previsto.

El encuentro entre el Xeneize y la Academia mantiene su fecha original, el domingo 27 de septiembre, pero finalmente tendrá como escenario el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central. La decisión será comunicada oficialmente por la AFA en las próximas horas.

El Boca-Racing por Copa Argentina se jugaría en el Gigante de Arroyito El cambio responde a una cuestión logística vinculada con la Selección argentina, que tiene previsto disputar un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes el miércoles 30 de septiembre. Si bien ambos partidos no coincidirían en fecha, la organización de ese compromiso llevó a modificar la sede del choque entre Boca y Racing.

El Boca-Racing por Copa Argentina se jugaría en el Gigante de Arroyito. Archivo De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá trasladarse a Rosario para disputar un encuentro clave en su objetivo de avanzar en la Copa Argentina. La Academia, dirigida por Juan Pablo Vojvoda, también buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen en un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos de los cuartos de final.