Las duras confesiones del Pocho Lavezzi acerca de su depresión: "Me estaba haciendo daño a mí mismo"

Ezequiel Lavezzi habló por primera vez de los difíciles momentos que le tocaron vivir en los últimos años por sus problemas de salud mental.

Ezequiel Lavezzi fue uno de los futbolistas más carismáticos, destacados e icónicos de aquella gran generación de la Selección argentina que entre 2014 y 2016 estuvo a nada de tocar el cielo con las manos, pero que injustamente no pudo levantar ningún trofeo. Ya lejos de los principales focos y retirado del fútbol desde 2019, no la pasó para nada bien en el último tiempo.

Tras ser internado a fines de 2023 en Uruguay, el Pocho pasó los últimos años por distintos centros de salud mental para tratar el profundo cuadro de depresión que venía padeciendo -un problema que sufrieron también otros exfutbolistas de la Albiceleste post retiro, como Ezequiel Garay-. En ese sentido, este jueves decidió romper el silencio respecto de sus situación personal en una entrevista con la Corriere della Sera de Italia.

Las crudas confesiones de Ezequiel Lavezzi Ezequiel Pocho Lavezzi Hebei Fortune China El Pocho Lavezzi se retiró en 2019 en el Hebei Fortune de China. Archivo "Sentí una profunda inquietud, experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo, tanto a mí como a mis seres queridos. Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos", confesó el ex extremo acerca de los difíciles momentos que atravesaron él y su familia.

"Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así. Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica. Mi camino aún no ha terminado", detalló. Y dejó un importante mensaje: "Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda".

En cuanto su temprano retiro en 2019, con solo 34 años, señaló: "Estaba cansado, sentía que era hora de parar y quería hacerlo mientras aún estaba al máximo nivel. Fue un gesto de respeto hacia el fútbol. El fútbol me salvó. Siempre será mi mejor amigo, pero ahora estoy bien con eso".