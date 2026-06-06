Lautaro Martínez, con sed de revancha: su recuerdo de Qatar 2022 y sus aspiraciones para el Mundial 2026

Tras el amistoso con Honduras, Lautaro Martínez palpitó lo que será disputar una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina.

Sin lucirse pero con mucha comodidad, la Selección argentina se impuso 2-0 sobre Honduras este sábado por la noche en su primer amistoso previo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con la victoria gracias a los goles de Lautaro Martínez en el primer tiempo y Giuliano Simeone en el complemento.

El Toro, autor del primer tanto y asistidor del Cholito en el segundo, quiere mejorar lo que fue su actuación en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad había jugado tocado físicamente y no pudo anotar a lo largo de todo el certamen (más allá de un gol mal anulado en el debut contra Arabia Saudita), y ahora quiere desquitarse en esta nueva edición.

Las declaraciones de Lautaro Martínez tras el amistoso con Honduras Las declaraciones de Lautaro Martínez tras el amistoso con Honduras TyC Sports "Me preparé muy bien, mentalmente más que nada. En Qatar, más allá del resultado y lo colectivo, que fue fantástico, individualmente no llegué como quería. Para este sí estoy bien. Por eso quiero sumar todos los minutos que pueda y seguir ganando confianza", apuntó el delantero bahiense luego del encuentro en diálogo con TyC Sports.

"Damos lo mejor en cada entrenamiento. Ojalá que sigamos por este camino", señaló luego respecto del día a día en la concentración de la Scaloneta. Y remarcó: "Estoy muy feliz por volver a ponerme esta camiseta, jugar otra vez y disfrutar junto a mis compañeros".