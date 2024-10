Aseguran que el Pocho Lavezzi habría sido internado tras sufrir una recaída

El ex futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi habría vuelto a ser internado en una clínica, esta vez en Suiza, para tratar sus adicciones, según reportó Matías Vázquez a través de Socios del Espectáculo.

Luego del escándalo que atravesó tras haberle escrito a su ex pareja, Natalia Borges, quien compartió en redes el mensaje, desatando el conflicto del ex jugador de la selección con su actual pareja, Guadalupe Tauro, las cosas no parecen haber mejorado para el Pocho.

Ezequiel Lavezzi

Ya a finales de 2023 Lavezzi había sido ingresado a una clínica en Uruguay, luego de una pelea en la que terminó apuñalado. Luego, por una situación relacionada a sus adicciones, había continuado el tratamiento en el país vecino.

Ahora, según reportó el periodista, se habría internado voluntariamente en un centro de rehabilitación en Suiza, algo que le llegó de "gente muy cercana al Pocho Lavezzi". “El mensaje es: está en Suiza de forma voluntaria para tratar nuevamente adicciones. Esto significa también, que con lo que explotó esta semana con ese mensaje que puso en jaque su relación con Guadalupe Tauro, él lo que quiere evitar es un conflicto familiar”.

Destacado en las canchas y con una carrera fantástica en la que brilló en San Lorenzo, Napoli, Paris Saint Germain y la Selección Argentina, la vida del Pocho Lavezzi dio un vuelco luego de su alejamiento de las canchas, la cual se ha visto cargada de escándalos y polémicas.