El desgarrador posteo de Agustín Marchesín tras su grave lesión: "Mi sueño era jugar la Libertadores con Boca"

El impacto todavía duele en Boca. Agustín Marchesín atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera tras confirmarse la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha , que lo dejará afuera de las canchas por lo que resta del año.

En ese contexto, su primera reacción pública dejó al descubierto el dolor que eso genera. “No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento”, arrancó escribiendo el ex Lanús en su cuenta de Instagram, en un mensaje cargado de angustia luego de la fatídica noche ante Barcelona de Ecuador.

En su extenso mensaje, Marchesín miró hacia atrás y abrió una ventana a su historia personal. “De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca , esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto”, continuó, conmovido por la oportunidad que se le escapa.

“Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga esperándolo ansioso, feliz y preparado”, agregó el ex Lanús, marcando cuánto se había mentalizado para este momento con la camiseta del Xeneize.

Además, también hubo tiempo para la autocrítica y el agradecimiento en un contexto adverso. “Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado. No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel que tanto merece”, cerró.

Qué pasará con el arco de Boca

A sus 38 años, el panorama no es sencillo para Marchesín: el tiempo de recuperación será largo y el regreso, una incógnita. Mientras tanto, Boca pierde a su arquero titular para lo que resta del 2026 y se especula con que Juan Román Riquelme iría a buscar un reemplazante recién en junio y, al momento, el elegido es Leandro Brey.